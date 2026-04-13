Peso mexicano se aprecia levemente frente al dólar en una jornada volátil

El peso mexicano se apreció ligeramente contra el dólar este lunes. La divisa local recuperó terreno, tras un inicio de sesión negativo, en un mercado volátil tras el fracaso del diálogo el fin de semana entre Estados Unidos e Irán y ante medidas de presión estadounidenses.

El tipo de cambio terminó la jornada en el nivel de 17.2994 unidades por dólar. Frente a un cierre oficial de 17.3186 unidades el viernes, con datos del Banco de México (Banxico), esto significa para el peso una ganancia de 1.92 centavos, equivalentes a 0.11 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 17.4432 unidades y un nivel mínimo de 17.3265. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas de referencia, caía 0.26% a 98.37 puntos.

Sin acuerdo sobre la guerra

Irán rechazó un acuerdo de paz el fin de semana argumentando que las exigencias de Estados Unidos eran excesivas. El gobierno de Donald Trump ponía como un requisito para la paz la promesa de Teherán de no crear una bomba atómica y abrir el estrecho de Ormuz.

Los precios del petróleo subieron con fuerza, reviviendo la preocupación por la inflación. Trump afirmó el fin de semana que el Ejército colaborará con otras naciones para bloquear el tráfico en el estrecho de Ormuz, un paso clave para el crudo controlado por Irán.

"Los mercados financieros estarán muy atentos a la evolución del conflicto en Oriente Medio, y en especial a las medidas que pueda adoptar Irán para contrarrestar las presiones anunciadas por Estados Unidos", afirmó Juan Carlos Cruz Tapia, CEO de México Financiero.

"Desde el aspecto técnico, para el peso mexicano, las zonas de 17.3750 y 17.4500 por dólar serán las primeras resistencias a probar, al concentrar un alto volumen en lo que va de abril. A la baja, 17.2500 y 17.1000 unidades por dólar serán clave", destacó Cruz Tapia.

Atención en la Fed y el FMI

Por otra parte, los operadores también estarán pendientes de una actualización del reporte de perspectivas de la economía mundial mañana al Fondo Monetario Internacional (FMI). El miércoles, se espera la divulgación del "Libro ⁠Beige" de la Reserva Federal.