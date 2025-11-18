Rockwell Automation anuncia la construcción de una fábrica en Wisconsin

Chicago,. Illinois. Blake Moret, CEO de Rockwell Automation, informó de la inversión para la construcción de una nueva fábrica en Wisconsin, Estados Unidos.

Durante su presentación en la Automation Fair 2025, en esta ciudad, el directivo de la empresa de automatización indicó que las nuevas instalaciones son parte de la inversión que tiene la empresa por 2,000 millones de dólares, programadas para los próximos cinco años.

Se desarrollarán 93,000 metros en el estado de la Unión Americana y se sumará a las 30 fábricas que tiene la empresa en el mundo.

La empresa, especializada en automatización destacó que la planta tiene el potencial de convertirse en el mayor centro de fabricación de Rockwell a nivel mundial, con una superficie considerable y la flexibilidad necesaria para escalar las operaciones.

En su oportunidad, el gobernador de Wisconsin, Tony Evers, destacó que Rockwell Automation es líder en solución tecnológica y celebra la instalación de la fábrica en su estado.

“El diseño de una nueva planta nos brinda la oportunidad de crear el futuro de las operaciones industriales, con una producción altamente coordinada”, afirma Blake Moret, presidente de Rockwell Automation

“Estamos ampliando nuestra presencia manufacturera en Estados Unidos con una capacidad de producción avanzada que impulsa el crecimiento y el rendimiento con las últimas tecnologías y soluciones de Rockwell”, agregó

Esta nueva planta abarcará más de 93,000 metros cuadrados de espacio de fabricación y almacenamiento, y estará equipada con sistemas avanzados de automatización, robótica y digitales que mostrarán la fabricación moderna y demostrarán el liderazgo de Rockwell en automatización industrial.

Fabricas en el mundo

La empresa de soluciones y automatización tiene 30 fábricas, divididas en los más de 100 países en que operan, entre los que están China, Singapur, Malasia, Filipinas, India y México.

En México, la empresa cuenta con 4,600 trabajadores y tiene 3 fábricas, dos en Monterrey y una en Tecate, Baja California.

Rockwell Automation, está listada en el New York Stock Exchange (NYSE) es una de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos.

En su intervención, ante cerca de 10,000, asistentes el CEO de la empresa, Blake Moret, destacó que el futuro está aquí y que se debe dejar de pensar que la automatización es compleja y se debe tener la capacidad de hacerla lo más sencillo posible y generar un proceso sencillo entre las máquinas y las personas.

Con la Inteligencia Artificial, agregó, se pueden adaptar los sistemas, aprender, ajustarse y que se anticipen a loas cosas, que vean los problemas antes de que se presenten.

En estos tiempos, en que el futuro está aquí, destacó que la creciente demanda representa retos para las empresas, al controlar los procesos y ofertar a sus clientes el producto correcto, en el tiempo exacto y enfocarse en el valor del producto para complacer al cliente.