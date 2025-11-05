Ripple recaudó 500 millones de dólares en ronda de inversión

Ripple recaudó 500 millones de dólares en una inversión estratégica que la valora en 40,000 millones de dólares, según informó la empresa de criptomonedas el miércoles, en una ronda de financiamiento liderada por Fortress Investment Group y Citadel Securities.

La inversión se produce tras la Oferta Pública de Adquisición de Ripple por valor de 1,000 millones de dólares a principios de este año con la misma valoración, informó la compañía.

Luego de la aprobación de la Ley GENIUS, que creó un marco regulatorio para las monedas estables, cada vez más instituciones han optado por adoptar a las monedas estables, o stablecoins, para pagos de tesorería y gestión de garantías.

Las empresas fintech y las entidades financieras tradicionales recurren cada vez más a las stablecoins para agilizar los pagos en el extranjero, acelerar las liquidaciones y ampliar el acceso a las finanzas digitales.

Ripple, que ofrece soluciones criptográficas para empresas, afirmó que el nuevo capital contribuirá a profundizar las relaciones con las instituciones financieras y a respaldar su creciente gama de productos, que ahora incluye custodia, monedas estables, corretaje preferencial y servicios de tesorería corporativa.

Bajo la administración Trump, más favorable a las criptomonedas, Ripple pretende ampliar el uso institucional de su token XRP y consolidar su presencia en los mercados de capitales.

XRP cuenta con un valor de mercado de 141,342 millones de dólares y ocupa el cuarto sitio entre las más valiosas del mercado cripto.

"Esta inversión refleja tanto el increíble impulso de Ripple como una validación adicional de la oportunidad de mercado que estamos buscando agresivamente", dijo el CEO de Ripple, Brad Garlinghouse.