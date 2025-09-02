Reacomodo estratégico impulsa resiliencia en carteras: Natixis

Pese al entorno de incertidumbre geopolítica y los aranceles de Donald Trump, las carteras de inversión en Latinoamérica y US Offshore han mostrado una notable resiliencia, logrando resultados sólidos. Según analistas de Natixis, banco corporativo y de inversión, esto se debe a la búsqueda de oportunidades en otros mercados.

Carmen Olds, directora de Soluciones al Cliente en Natixis IM Solutions, dijo que, si bien los asesores se mantuvieron bastante calmados y no realizaron cambios agresivos en sus portafolios durante la primera mitad del año, se observaron ajustes estratégicos y un reacomodo consciente para afrontar la incertidumbre y maximizar los resultados.

“Hubo un ligero aumento en la exposición a renta variable y un esfuerzo consciente por diversificar las carteras con una mayor exposición a activos alternativos, como bienes raíces y materias primas, que mostraron un buen comportamiento respecto a la renta variable, aunque el 70% de las carteras tienen exposición global o norteamericana, este nivel está en línea con los índices globales”, señaló.

Pese al gran interés que los inversionistas tienen en tecnología e inteligencia artificial, las carteras muestran un menor peso significativo en el sector tecnológico y las Siete Magíficas para evitar los altos niveles de concentración que se ven en los índices. Esta estrategia no se debe a una falta de atractivo de estas empresas, sino a la búsqueda de mitigar el riesgo, explicó la especialista.

Hay interés

Respecto al mercado mexicano, Mauricio Giordano, Country Manager de Natixis IM para México, destacó el interés que tienen los inversionistas, pues resaltó que “es uno de los mercados más importantes en Latinoamérica, junto con Brasil, en términos de tamaño y profundidad”.

Además, dijo que durante la primera mitad del año el mercado mexicano ha tenido un retorno significativo apoyado por la fortaleza de la moneda mexicana.

“Me parece que la fortaleza del peso es coyuntural, relacionada más con la debilidad estructural del dólar y la política que Estados Unidos está llevando a cabo para debilitar su propia moneda” señaló Giordano.

Agregó que el gran movimiento se debe a la debilidad del dólar frente a todas las monedas, más que a la fortaleza específica del peso.

Sobre el ciclo de bajas en la tasa de interés por parte de Banco de México, Mauricio Giordano dijo que "los niveles de tasas que han seguido bajando han impactado muy poco a los títulos mexicanos. A nivel comparativo global, México aún presenta niveles bastante altos".

Explicó que "se ha recortado un poco el premio", pero que sigue siendo "suficientemente alto como para que no afecte los flujos hacia los productos de renta fija". Además, mencionó que la disciplina fiscal del país contribuye a esta situación.