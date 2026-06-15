Trump celebra acuerdo con Irán y sus 80 años con función de box

Washington. Estados Unidos e Irán llegaron anoche a un acuerdo de paz y a un fin "inmediato y permanente" de las operaciones militares en todos los frentes, incluido Líbano.

Es la señal más fuerte de que la guerra en Medio Oriente se acerca a su fin luego de más de tres meses. El 19 de junio se realizará una ceremonia de firma en Ginebra.

“El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo. ¡Felicitaciones a todos!”, escribió Trump en su red Truth Social, poco después de que el mediador Pakistán informara que ambas partes habían alcanzado un acuerdo.

“Autorizo plenamente la apertura libre de peaje del estrecho de Ormuz y, simultáneamente, autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos. Barcos del mundo, enciendan sus motores. ¡Que el petróleo fluya!”, dijo.

Poco después, el viceministro iraní de Relaciones Exteriores, Kazem Gharibabadi, declaró que el acuerdo con Estados Unidos pone “fin inmediato a la guerra”.

Gharibabadi adelantó que “las negociaciones comenzarán en un plazo de 60 días con el objetivo de alcanzar un acuerdo final”.

Sin embargo, Irán anunció previamente que tomaría represalias contra Israel por un bombardeo contra su movimiento aliado Hezbolá en los suburbios de Beirut.

Pero el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, publicó en X que un acuerdo “ha sido ALCANZADO” y que contempla el fin de las operaciones militares en todos los frentes, “incluido Líbano”.

Shehbaz agradeció a los gobernantes de Catar, Arabia Saudita y Turquía por su apoyo en los esfuerzos de mediación.

Miles de personas han perdido la vida, principalmente en Irán y el Líbano, desde que las fuerzas estadounidenses e israelíes atacaron por primera vez a Irán el 28 de febrero. Irán ha atacado a Israel y a los Estados del Golfo que albergan bases estadounidenses y ha bloqueado de hecho el estrecho de Ormuz, lo que ha provocado un aumento de los precios mundiales de la energía. Las fuerzas estadounidenses han bloqueado los puertos iraníes en respuesta.

La guerra con Irán se ha convertido en un lastre político a nivel nacional para Trump y sus compañeros republicanos en el Congreso, ya que las encuestas de opinión pública muestran que los estadounidenses están profundamente frustrados por el aumento de los precios de la gasolina de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

Pero Trump también se ha enfrentado a la presión de miembros de su propio partido que insisten en que el programa nuclear de Irán debe ser completamente desmantelado.

Detalles poco claros

El contenido del acuerdo, alcanzado tras semanas de tensas negociaciones y frecuentes amenazas de Trump de nuevas hostilidades, permanecen poco claros.

Ambas partes han publicado información contradictoria sobre el contenido del acuerdo, a medida de que cada uno busca emerger de la guerra como el vencedor.

Según la agencia iraní Mehr, el acuerdo contempla un desembolso inmediato de 12,000 millones de dólares en activos iraníes congelados.

El gobierno de Trump inicialmente no comentó los detalles del acuerdo, que podría resultar complicado por la insistencia de Washington de que Teherán renuncie a sus ambiciones nucleares.

Las fuerzas armadas iraníes aseguraron haber humillado a Estados Unidos e Israel. Teherán “impuso su voluntad divina y de acero a unos enemigos estadounidenses y sionistas humillados”, declaró el Estado Mayor iraní en un comunicado difundido por la televisión estatal.

Reacción de la ONU

Asimismo, Teherán ha insistido en que mantendrá el control sobre el estrecho de Ormuz.

Pese a ello, el acuerdo fue recibido con alivio por la comunidad internacional

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, celebró ayer el acuerdo y dijo esperar “que las partes aprovechen este nuevo impulso y redoblen sus esfuerzos hacia una resolución final del conflicto”, en un comunicado atribuido a su portavoz, Stéphane Dujarric.

Por su parte, el grupo llamado E4, conformado por Reino Unido, Francia, Alemania e Italia saludaron el domingo el acuerdo y aseguraron estar dispuestos a levantar algunas sanciones contra Teherán.

Un día antes del inicio de la cumbre del G7 en Francia, el presidente Emmanuel Macron dijo que el recién alcanzado acuerdo será un punto clave de discusión para las grandes potencias durante los tres días del encuentro.

Hoy recibirá en la ciudad a orillas del lago Lemán a Trump y a los líderes de Alemania, Canadá, Italia, Japón y Reino Unido.

Feliz cumpleaños

Trump anuncia el acuerdo pocas horas antes de celebrar su fiesta de cumpleaños.

En una escena sin precedentes, Trump salió del Despacho Oval junto al jefe de la poderosa competición Ultimate Fighting Championship (UFC), su amigo Dana White, y se dirigió hacia el gigantesco octágono donde la estrella española Ilia Topuria protagonizará la pelea estelar.

El mandatario saludó antes desde el histórico balcón Truman mientras sonaba el himno nacional y 12 aviones militares realizaban un estruendoso sobrevuelo sobre los jardines de la Casa Blanca.

Trump ocupó entonces su lugar frente a la imponente jaula metálica bautizada como "La Garra", bajo un arco metálico de 28 metros de altura, más alto que el edificio residencial.

Más de 4,000 invitados cuidadosamente seleccionados asistían a las siete peleas del primer evento deportivo profesional celebrado jamás en la Casa Blanca.

Y así terminó la jornada frenética de Trump: acuerdo con Irán y festejo por sus 80 años.

El pacto supone, según su borrador, establecer un periodo de alto el fuego de 60 días para concluir la cuestión nuclear.