Petróleo cae por tercera sesión al hilo tras conclusión de conversaciones EU-Irán en Doha

Los precios del ⁠petróleo caían más de un 1% por tercer día consecutivo el jueves, al disiparse las preocupaciones sobre ⁠las interrupciones en el suministro después de que Qatar anunció que Irán y Estados Unidos habían logrado avances en las negociaciones sobre el estrecho de Ormuz.

Los futuros del Brent bajaban 1.06 dólares, o un 1.48%, a 70.51 dólares ⁠el barril a las 10:00 GMT, mientras ⁠que el crudo West Texas Intermediate de Estados Unidos caía 1.06 dólares, o un 1.55%, a 67.52 dólares el barril, su nivel más bajo desde el 27 de febrero.

Las conversaciones registraron "avances positivos" en cuestiones relacionadas con el memorándum que puso fin a la guerra en junio, dijo un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar en una publicación en X, aunque no hubo indicios de que ambas partes avanzaran hacia una paz duradera.

La próxima reunión entre los negociadores de Irán y Estados Unidos tendrá lugar tras las procesiones fúnebres del 9 de julio en memoria del difunto líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, añadió el ministerio de Qatar.

"El petróleo ha seguido fluyendo por el estrecho de Ormuz, mientras que, al mismo tiempo, también estamos liberando petróleo de las reservas estratégicas. Y, además de eso, las compras de crudo de China y la demanda de petróleo aún no se han recuperado del todo... Esto podría dar lugar a un panorama dinámico en el que el precio caiga bruscamente para luego repuntar en algún momento", dijo Bjarne Schieldrop, analista jefe de materias primas de SEB.

Irán dijo este jueves que cualquier injerencia de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz provocaría una respuesta "decisiva y rápida", y añadió que la presencia continuada de medios aéreos estadounidenses en la vía navegable ponía en peligro la seguridad regional, informaron medios estatales.

Las existencias de crudo de Estados Unidos cayeron la semana pasada a su nivel más bajo desde 2018 debido al aumento de la demanda de las ⁠refinerías nacionales, mientras que los inventarios de gasolina también disminuyeron, informó ⁠el miércoles la Administración de Información de Energía (EIA).

UBS ⁠rebajó sus previsiones para el Brent, citando el aumento del transporte de petróleo a través del estrecho.

El banco rebajó sus ⁠previsiones sobre el precio del crudo Brent, reduciendo su estimación para el tercer trimestre en 25 dólares por barril, a 80 dólares; su previsión para el cuarto trimestre de 2026 en 10 dólares por barril, a 80 dólares; y su perspectiva para 2027 en 10 dólares por barril, a 75 dólares.

En tanto, Nigeria se ha incorporado a la Agencia Internacional de la Energía como miembro asociado, lo que integra al mayor productor de petróleo de África en una red que representa más del 80% de la demanda energética mundial, informó la organización este jueves.

Por otra parte, las fuerzas ⁠ucranianas atacaron la refinería de petróleo Lukoil-Nizhegorodnefteorgsintez, situada en la región rusa de Nizhni Nóvgorod, informó este jueves el Estado Mayor de Ucrania.