Precios del oro caen a menos de 4,000 dólares; plata se opaca 4%

Los precios del oro cayeron a menos de 4,000 dólares la onza este lunes, ya que las señales de distensión comercial entre Estados Unidos y China redujeron en parte el atractivo del lingote como refugio, mientras los agentes del mercado esperaban la decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés esta semana.

El oro al contado perdió un 2.9%, hasta los 3,991.39 dólares por onza, a las 10:25 a.m. hora de la CDMX. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre cayeron un 3.2%, para colocarse en los 4,005.7 dólares.

Los precios habían tocado un máximo histórico de 4,381.21 dólares el 20 de octubre, pero bajaron un 3.2% la semana pasada, tras indicios de una disminución de la tensión comercial entre las dos mayores economías del mundo.

El domingo, los negociadores de Washington y Pekín delinearon el marco para un acuerdo que suspenda el aumento de los aranceles estadounidenses y aplace los controles de exportación de tierras raras de China.

Se espera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario chino, Xi Jinping, se reúnan el jueves para seguir debatiendo un acuerdo comercial.

Además de las ventas técnicas, el oro está "experimentando una nueva caída debido a la relajación de las tensiones comerciales que habían llevado los precios de 3,800 dólares a 4,400 dólares durante las tres primeras semanas de octubre", dijo Jeffrey Christian, socio director de CPM Group.

Mientras tanto, el mercado prevé un 97% de probabilidad de un recorte de tasas de un cuarto de punto porcentual en la reunión de la Reserva Federal del miércoles.

El oro, un activo que no genera intereses, suele tener un buen rendimiento en un entorno de tasas de interés bajas.

Si bien la mayoría de los analistas e inversores prevén nuevos máximos para el metal precioso, incluso alcanzando los 5,000 dólares por onza, algunos se muestran escépticos sobre la sostenibilidad de su reciente y descomunal subida.

Los analistas de Capital Economics redujeron el lunes su pronóstico del precio del oro a 3,500 dólares por onza para finales de 2026.

"El aumento del 25% en los precios desde agosto es mucho más difícil de justificar que los movimientos previos durante el repunte del oro", afirmó.

Entre los otros metales preciosos, la plata al contado cayó un 4%, a 46.65 dólares la onza; el platino cedió 1.1%, a 1,588.71 dólares; y el paladio perdió 1.6%, a 1,405.56 dólares.