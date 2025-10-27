Pequeños importadores de EU adelantan pedidos de primavera 2026 por los aranceles

Los pequeños importadores que proveen a grandes minoristas estadounidenses se apresuraron a recibir cochecitos y artículos fabricados en China para la primavera boreal y están almacenando la mercancía en sus propios almacenes para evitar las grandes facturas arancelarias que se han anunciado para el próximo mes.

Los importadores esperaban tener que hacer frente a los aranceles del 100% con que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había amenazado a China a partir del 1 de noviembre, antes de que las conversaciones chino-estadounidenses al margen de la Cumbre de la ASEAN en Kuala Lumpur eliminaran la perspectiva de gravámenes.

Los importadores de bienes vendidos en los minoristas Walmart, Amazon y Target optaron por arriesgarse a cargar sus balances con existencias que pueden tardar meses en salir, y pagar más por los costos de almacenamiento.

También apostaron por que el gasto de los consumidores se mantenga durante primavera boreal, mientras los consumidores de menores ingresos están frenando el gasto y la economía sigue siendo incierta en general.

"Estamos intentando adelantar los pedidos de primavera", dijo Leslie Stiba, directora general del fabricante de cochecitos de gama alta Austlen Baby Co. "Hemos traído todo lo que hemos podido".

Stiba dijo que hizo pedidos de entre un 20% y un 25% más de cochecitos para la primavera de 2026 -su temporada más importante- en comparación con la anterior. En general, tiene un 50% más de inventario que antes del inicio de la guerra comercial de Trump, y ha frenado la contratación debido a los nuevos gastos.

Adelantar las importaciones se ha convertido en la norma desde hace meses, ya que las empresas han tratado de anticiparse a los vacilantes gravámenes de Trump. Los importadores aumentaron los envíos desde China durante la tregua arancelaria de seis meses entre los dos países, lo que provocó un alza de las tarifas de envío y de la actividad portuaria.

Los informes de Reuters, en los días previos a la negociación del marco de una tregua arancelaria el domingo, muestran que el fenómeno continuó para los envíos de la primavera de 2026.

Al igual que muchos importadores de productos fabricados en China, Stiba tuvo que detener los envíos a principios de este año, cuando Trump impuso por primera vez aranceles de alrededor del 145%. La paralización perjudicó a su negocio porque no tenía existencias suficientes para atender los pedidos.

Antes de los previsto

Algunos proveedores chinos adoptaron una postura más relajada, integrando la incertidumbre relacionada con los aranceles en sus planes de negocio.

"Pase lo que pase el 1 de noviembre, pasará, y si no pasa, no pasa", dijo un fabricante de juguetes del sur de China, que no quiso dar su nombre por razones de privacidad.

"No creo que mucha gente esté asumiendo que los aranceles subirán drásticamente (...) La gente podría estar haciendo algunos tratos para adelantar compras con la suposición de que vamos a tener una ventana de extensión de tres meses, pero no había tiempo suficiente para adelantar los pedidos y cumplir con la fecha límite del 1 de noviembre, incluso si usted quisiera".

El Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo el domingo que prevé que la tregua arancelaria con China se prorrogue más allá de la fecha límite del 10 de noviembre.

Deng Jinling, gerente de una empresa china que exporta termos a Estados Unidos, dijo a Reuters antes del anuncio del domingo que sus envíos seguían saliendo con normalidad y que no le preocupaban nuevos gravámenes.

"No hay prisa", dijo. "La mayor parte de la mercancía ya ha sido enviada. Sólo queda un 20% de la carga con destino a Estados Unidos".

No todos los importadores estadounidenses aumentaron sus envíos.

Spreetail, que distribuye artículos de gran tamaño como camas elásticas, estaba esperando a ver si los aranceles se mantenían, dijo el director de comercialización Owen Carr.

La mercancía de primavera boreal -desde ropa para el clima más cálido hasta cestas para huevos de Pascua- suele llegar a Estados Unidos a finales de año, con volúmenes máximos justo antes de la celebración del Año Nuevo Lunar en China durante el invierno en el hemisferio norte.

"Hasta que no haya un camino claro hacia adelante o una resolución (a la guerra comercial), podemos esperar ver más compras anticipadas", dijo Noel Hacegaba, jefe de operaciones en el Puerto de Long Beach, el segundo más concurrido de Estados Unidos. "Se ha traducido en lo que va de año en un tsunami de carga".

Este año, los volúmenes récord, que incluyen mercancías de primavera boreal, van muy por delante de lo previsto, afirmó.

Mitigar los riesgos

Los minoristas están haciendo más pedidos a los almacenes nacionales de los proveedores, en lugar de recogerlos directamente en China, según han declarado en recientes llamadas los ejecutivos de las jugueteras Hasbro y Mattel . Ello les permite mitigar los riesgos arancelarios y controlar el ritmo de las existencias en sus estanterías a medida que los compradores ajustan sus presupuestos.

El fabricante de juguetes navideños Hey Buddy Hey Pal, que importa de China kits de decoración de huevos de Pascua, ya tiene el 50% de sus productos para la primavera listos para ser enviados desde un almacén en Dallas, dijo Curtis Gill, cofundador de la empresa.

Balsam Hill, que suministra árboles de Navidad artificiales y decoración de temporada, decidió recientemente seguir adelante con los pedidos de primavera de coronas florales que había estado posponiendo, dijo el CEO Mac Harman.