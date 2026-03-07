Trump plantea un posible envío de tropas para controlar las reservas de uranio enriquecido de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó el sábado un posible futuro envío de tropas terrestres a Irán para controlar las reservas de uranio enriquecido del país.

"Quizá en algún momento lo hagamos. Sería fantástico", dijo el mandatario republicano cuando le preguntaron sobre esta posibilidad durante una charla con periodistas a bordo del Air Force One.

La Casa Blanca afirmó, entre otras cosas para justificar la ofensiva contra Irán, que el país había acumulado reservas de uranio enriquecido tales que estaba muy cerca de poder fabricar una bomba atómica.

"No lo hemos buscado todavía, pero es algo que podríamos hacer más adelante", dijo Trump.

Algunos críticos de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán han dicho que solo con ataques aéreos es poco probable que se logre el objetivo de destruir la capacidad militar iraní y prevenir el desarrollo de la bomba.

Consultado sobre el uso de tropas terrestres en general, Trump no lo descartó: "¿Podría haberlas? Es posible, por una buena razón. Tiene que ser una razón muy buena".

"Y diría que si lo llegamos a hacer, ellos estarían tan diezmados que no podrían combatir a nivel terrestre", agregó.