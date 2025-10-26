EU y China pactan sobre tierras raras, aranceles y productos agrícolas

Los gobiernos de Estados Unidos y China perfilan un acuerdo que incluiría la no imposición de controles a la exportación de tierras raras, la no imposición de un arancel adicional de 100% a productos chinos y la compra de productos agrícolas estadounidenses por esa nación asiática.

El posible acuerdo fue delineado este domingo por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el representante comercial de la Casa Blanca, Jamieson Greer, en declaraciones a la prensa en Kuala Lumpur, Malasia.

Ambos funcionarios han sostenido negociaciones con sus contrapartes chinos en anticipación de la reunión del presidente Donald Trump con el primer ministro chino, Xi Jinping, esta semana.

“El Presidente me dio la máxima influencia cuando amenazó con aranceles del 100% si China imponía sus controles globales a la exportación de tierras raras. Así que creo que lo hemos evitado, y así se evitarán los aranceles”, declaró Bessent a Martha Raddatz en el programa This Week de ABC sobre las conversaciones con el viceprimer ministro chino, He Lifeng.

Bessent dijo en seguida: “También acordamos compras sustanciales de productos agrícolas para los agricultores estadounidenses. Acordamos que China comenzaría a ayudarnos con los precursores químicos para esta terrible epidemia de fentanilo que está asolando nuestro país. Así que, en general, diría que fue una reunión muy positiva”.

Estados Unidos planea un arancel adicional a China para proteger industrias estratégicas. Esto se vincula al control chino de tierras raras, esenciales en tecnología, generando presión sobre la cadena de suministro y potenciando la dependencia estadounidense de importaciones críticas.

“El presidente Trump, para darme a mí y al equipo comercial influencia, decidió que sería buena idea amenazar con un arancel adicional del 100%, y eso nos dio mucha influencia. El presidente Trump es muy bueno generando influencia para nosotros”, declaró Bessent a la presentadora Margaret Brennanen el programa Face the Nation de CBS.

El gobierno de China ha implementado tres estrategias sobre las tierras raras: restricciones a sus exportaciones, un mayor control a través de la trazabilidad y un aseguramiento en el suministro.

China registró una reducción interanual de 28.4% en sus exportaciones de tierras raras al mundo en el primer semestre de 2025, a 270 millones de dólares, de acuerdo con datos de la Administración General de Aduanas de China.

Con el contexto de la trayectoria descendiente de las exportaciones chinas de tierras raras, Trump amenazó el pasado 10 de octubre con imponer aranceles adicionales de 100% a las importaciones de productos desde China, como consecuencia de las restricciones al comercio de esos productos.

Bessent también abordó la preocupación de que los productores de soja estadounidenses estuvieran sufriendo un gran impacto financiero debido a la actual guerra comercial.

“Cuando se haga público el anuncio del acuerdo con China, nuestros productores de soja se sentirán muy satisfechos con lo que está sucediendo, tanto para esta temporada como para las próximas, durante varios años”, dijo.

Por su parte, Greer expresó igualmente su optimismo sobre un posible acuerdo comercial entre ambas potencias.

“Creo que estamos avanzando hacia los últimos detalles del tipo de acuerdo que los líderes pueden revisar y decidir si desean concluir juntos”, declaró Greer a la prensa.

El jueves 30 de octubre de 2025, Trump y Xi sostendrán una reunión bilateral en Busán, Corea del Sur, durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Este encuentro marcará su primer cara a cara desde 2019 y se produce en un contexto de tensiones comerciales renovadas entre ambas potencias.

“Tuvimos conversaciones bastante constructivas con nuestros homólogos chinos. Creemos que estamos llegando a un punto en el que tenemos algo que podemos presentar a los líderes”, comentó Greer.

En otra vertiente y en respuesta a una pregunta de Brennan, Bessent afirmó que se estaba por concretar un acuerdo sobre el futuro de TikTok.

“Llegamos a un acuerdo final sobre TikTok. Lo logramos en Madrid, y creo que a día de hoy todos los detalles están ultimados, y será el turno de los dos líderes para consumar esa transacción el jueves en Corea”, dijo.