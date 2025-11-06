Peso mexicano opera estable contra el dólar a la espera del anuncio de Banxico

El peso mexicano opera prácticamente estable frente al dólar la mañana de este jueves. La divisa local muestra pocos cambios en su cotización, en las horas previas al anuncio de política monetaria del Banco de México (Banxico), en el que se espera un recorte de tasa.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 18.5974 unidades por dólar. Comparado con el cierre oficial de 18.5904 unidades de ayer, con el dato del Banxico, ese movimiento significa para la moneda mexicana una leve variación de 0.04%, que es inferior a un centavo.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 18.6124 unidades y un nivel mínimo de 18.5582. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas de referencia, cede 0.29% a 99.88 puntos.

Decisión del Banxico

El Banxico dará a conocer más tarde su decisión de política monetaria y el mercado anticipa un recorte de tasa referencial de 25 puntos base. El movimiento sería su duodécima rebaja al costo de los créditos desde que comenzó el ciclo de flexibilización a inicios del año pasado.

"Hoy, el peso es favorecido por el retroceso del dólar, lo que ha permitido la recuperación de la mayoría de las monedas emergentes, mientras que los inversores esperan el anuncio de política monetaria del Banxico por la tarde", destacó en una nota Monex Grupo Financiero.

Recuperación

El peso había superado en las sesiones anteriores la zona de 18.70, en medio de apuestas por recortes a la tasa de interés en Estados Unidos y una mayor aversión al riesgo, pero unas cifras del empleo privado publicadas ayer en ese país le dieron estabilidad a la cotización.

"El rompimiento a la baja del promedio móvil de 100 días en 18.60 establecerá una señal más favorable. En este contexto, el próximo nivel que enfrentará está ubicada en 18.50, y al alza se ubica en 18.75. Sugerimos mantener posiciones", dijo en una nota Análisis Banorte.