Peso mexicano avanza contra el dólar tras recorte de tasa del Banxico

El peso mexicano avanzó ligeramente frente al dólar en las operaciones de este jueves. La divisa local se apreció en una sesión marcada por la decisión de política monetaria del Banco de México (Banxico), que recortó su tasa de interés en línea con lo esperado.

El tipo de cambio concluyó la jornada en 18.5647 unidades por dólar. Comparado con un registro de 18.5904 unidades, con los datos oficiales del Banxico, el movimiento significa para el peso una ganancia de 2.57 centavos, que son equivalentes a 0.14 por ciento.

El precio del dólar se movió en un rango entre un máximo de18.6585 unidades y un nivel mínimo de 18.5582. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas fuertes, cedía 0.44% a 99.73 unidades.

"Hoy, el tipo de cambio se mantiene a la baja, gracias a que los inversores muestran un mayor apetito por el riesgo, impulsado por la corrección del dólar", destacó Monex Grupo Financiero en una nota que también resaltó la importancia de la decisión en este jornada.

Recorte de tasas

La Junta de Gobierno del Banxico aplicó su duodécimo ajuste consecutivo a la tasa de interés. Con una decisión de mayoría cuatro a uno, el movimiento de 25 puntos base redujo el precio del dinero a 7.25%, como lo anticipaba el mercado según la encuesta de Citi.

La autoridad monetaria apoyó su decisión en la depreciación ligera del peso mexicano, en la contracción de la actividad económica observada en el tercer trimestre y en la incertidumbre y tensiones comerciales que son, "importantes riesgos a la baja” para la actividad.

"El rompimiento a la baja del promedio móvil de 100 días en 18.60 establecerá una señal más favorable. En este contexto, el próximo nivel que enfrentará está ubicada en 18.50, y al alza se ubica en 18.75. Sugerimos mantener posiciones", destacó Análisis Banorte.

"Desde la óptica técnica, el peso muestra una suave tendencia alcista durante el último mes, desplegada dentro de un canal ascendente, aunque en el muy corto plazo no se descarta un retroceso hacia 18.49–18.46", explicó Paula Chaves, analista de HF Markets.