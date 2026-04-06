Peso mexicano avanza frente al dólar ante expectativa de un acuerdo entre EU e Irán

El peso mexicano se aprecia frente al dólar en la primera sesión de esta semana. La divisa local gana terreno impulsado por un mayor apetito por activos de riesgo después ⁠de que se dio a ⁠conocer que Estados Unidos e Irán estudian un plan para poner fin a su guerra.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 17.7795 unidades por dólar. Comparado con la referencia de 17.8616 centavos de LSEG, sin cierre oficial del Banco de México (Banxico), por feriado, significa para el peso una mejora de 8.21 centavos o 0.46 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 17.8855 unidades y un nivel mínimo de 17.7682. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas fuertes, pierde 0.24% a 99.79 unidades.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había amenazado apenas el fin de semana con desatar un "infierno" en Irán si no se logra un acuerdo para reanudar el tráfico a través del estrecho de Ormuz antes del miércoles. Las noticias dan esperanzas al mercado.

El plan de alto el fuego, que es negociado por Pakistán, propone detener las agresiones entre ambos países de ⁠inmediato y el inicio de negociaciones sobre un acuerdo de paz más amplio que concluirían en máximo de 20 días, según información de la agencia Reuters.

"Hoy, el peso es impulsado por la especulación de una posible tregua relacionada al conflicto armado en Oriente Medio, a pesar de que los datos económicos locales mostraron señales de debilidad en la inversión al inicio del año", dijo la firma Monex Grupo Financiero.

"Esperamos que la recuperación (del peso) continúe, la perforación de 17.74 establecerá una señal positiva", destacaron analistas de Grupo Financiero Banorte en una nota. Identificaron el soporte y la resistencia en 17.60 y 17.90 unidades por dólar, respectivamente.