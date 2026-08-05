Empleo en el sector privado de EU registra un aumento moderado en julio: ADP

El ⁠crecimiento del empleo en el sector privado de Estados Unidos ⁠se ralentizó en julio, según reveló este miércoles el informe nacional de empleo de ADP.

El empleo en el sector privado aumentó ⁠en 44,000 puestos de trabajo el ⁠mes pasado, tras un incremento revisado a la baja de 95,000 en junio.

Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado un aumento del empleo en el sector privado de 70,000 puestos, tras el incremento de 98,000 registrado en junio, según datos anteriores.

El informe de ADP se elabora conjuntamente con el Laboratorio de Economía Digital de Stanford y se publicó antes del informe de empleo de julio de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), más exhaustivo y seguido de cerca, que se dará a conocer el viernes.

ADP no ha sido un buen indicador de la estimación de la BLS sobre el empleo en el sector privado.

La BLS informó el martes de que en junio había 1.04 puestos de trabajo vacantes por cada persona desempleada, una cifra que apenas varió con respecto a mayo.

Una encuesta de Reuters a economistas preveía que el empleo en ⁠el sector privado aumentara en 78,000 puestos ⁠en julio, tras haber ⁠crecido en 49,000 en junio.

Se prevé que el empleo total no agrícola ⁠aumente en 80,000 puestos, tras haber crecido en 57,000 en junio. Se prevé que la tasa de desempleo se mantenga estable en 4.2 por ciento.

Sin embargo, existe el riesgo de que la tasa de desempleo pueda subir ligeramente, después de que una encuesta del Conference Board de la semana pasada revelara que el porcentaje de consumidores que ⁠consideran que hay "abundantes" puestos de trabajo descendió en julio hasta su nivel más bajo desde febrero de 2021.