Peso mexicano cae contra el dólar; registra su peor cierre en casi dos meses

El peso mexicano se depreció contra el dólar este martes. La divisa local retrocedió en un mercado con dudas sobre la posibilidad de un recorte a la tasa de la Reserva Federal (Fed) en diciembre y que espera que el Banco de México reduzca la suya este jueves.

El tipo de cambio terminó la jornada en el nivel de 18.6563 unidades por dólar. Contra un registro de 18.4847 unidades ayer, con datos oficiales del Banco de México (Banxico), esto significa para el peso una pérdida 17.16 centavos, equivalentes a 0.93 por ciento.

El precio del dólar se movió en un rango con un máximo de 18.7032 unidades, que no era visto desde el 8 de septiembre, y un mínimo de 18.4940. El Índice Dólar (DXY), que mide al dólar con seis monedas de referencia, avanzaba 0.34% hasta 100.22 unidades.

Dudas sobre la Fed

Las autoridades de la Fed siguen mostrando opiniones divididas sobre la economía, los riesgos que enfrenta y cómo deberían responder. El debate podría intensificarse antes de su encuentro de diciembre, sin datos oficiales por el cierre parcial del gobierno estadounidense.

"La incertidumbre sobre los próximos movimientos de la Fed repercute sobre las monedas de economías emergentes con mayor sensibilidad a los diferenciales de tasas, lo que genera una debilidad sistémica en la canasta", dijeron analistas de Monex Grupo Financiero.

De acuerdo con la herramienta FedWatch, de CME, que sigue las operaciones con futuro sobre la tasa federal de fondeo, los operadores descuentan que en diciembre, el banco central podría recortar la tasa clave con 71.10% de probabilidad, siendo la apuesta dominante.

Ven recorte del Banxico

En el aspecto local, los operadores se alistan para la decisión de política monetaria del Banco de México, el jueves. Se descuenta ampliamente que continuará disminuyendo el costo de los créditos y dejará la puerta para hacerlo también en su encuentro del próximo mes.

El cierre de hoy es el más alto para el peso desde el lunes 8 de septiembre, cuando terminó la jornada en 18.6587 unidades. La cotización ha superado una zona clave de 18.50 unidades y ahora busca la siguiente zona relevante en 18.75 pesos, de acuerdo con Banorte.