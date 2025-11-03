Peso mexicano avanza pese a fortalecimiento del dólar; repunta tras cuatro caídas

El peso mexicano se depreció contra el dólar este lunes. La divisa local avanzó después de cuatro jornadas consecutivas de caídas, pese a un fortalecimiento del billete verde y al inicio de una semana que estará marcada por la decisión de tasas del Banco de México.

El tipo de cambio terminó esta jornada en 18.4847 unidades por dólar. Comparado con el registro de 18.5796 unidades el viernes, con datos oficiales del Banxico, el movimiento dejó al peso una recuperación de 9.49 centavos, que son equivalentes a 0.51 por ciento.

El precio del dólar se movió en un rango entre un máximo de 18.5668 unidades y un nivel mínimo de 18.4652. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con una cesta de seis pares, subía 0.08% a 99.88 puntos.

Hoy el Banxico informó que las remesas al país, entre las fuentes de ingresos más importantes para millones de familias, cayeron levemente en septiembre por sexto mes consecutivo. En lo que va del año, se han contraído 5.5% interanual a 45,681 millones de dólares.

Por otra parte, analistas del sector privado mantuvieron la expectativa de un débil crecimiento económico para este año (0.5%), aunque en el aspecto positivo, redujeron su proyección de la inflación a 3.78% desde el 3.85% anterior, según la encuesta del banco central.

"Este lunes, el tipo de cambio USD/MXN (dólar/peso) es impulsado a la baja (...) pese a que el dólar se mantiene al alza frente a la mayoría de sus contrapartes, debido al menor nerviosismo sobre el entorno comercial", afirmaron los analistas de Monex Grupo Financiero.

En los cuatro días de operaciones anteriores, el peso retrocedió 18.35 centavos o cerca de 1%, desde un cierre de 18.3961 pesos el lunes a 18.5796 el viernes, por menores apuestas de un recorte a la tasa de la Reserva Federal en diciembre y un dato débil del PIB local.

"El tipo de cambio inicia el mes de forma positiva para el peso, después de haber probado la resistencia en 18.60 unidades, nivel que superó en tres ocasiones durante octubre sin conseguir perforarlo con fuerza", dijo Juan Carlos Cruz Tapia, CEO de México Financiero.

"Desde mi perspectiva, el tipo de cambio se mantendrá en el rango lateral de mediano plazo (18.30-18.60), el mayor volumen durante octubre se dio en 18.40, que seguirá siendo pivote ante la falta de catalizadores. La decisión del Banxico podría presionar", añadió.