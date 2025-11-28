Peso mexicano avanza contra el dólar en un cierre de mes con escasos movimientos

El peso mexicano se aprecia levemente contra el dólar en la última jornada de la semana. La divisa local avanza en un día de volumen reducido, mientras los operadores mantienen las expectativas por un recorte a la tasa de la Reserva Federal (Fed) el próximos mes.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 18.3308 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 18.3492 unidades ayer, con el dato oficial del Banco de México (Banxico), esto significa para el peso una ganancia de 1.84 centavos, equivalentes a 0.10 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 18.3818 unidades y un nivel mínimo de 18.3214. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidenses con seis pares de referencia, repunta 0.10% a 99.66 puntos.

Se espera un jornada de pocos movimientos después de un día feriado en Estados Unidos por Acción de Gracias, que extenderá sus festividades hoy con un cierre a media jornada. El peso muestra estabilidad, con el repunte del dólar limitando la reciente tendencia positiva.

"El tipo de cambio se mantiene estable al comienzo de la sesión, pero no se pueden descartar presiones al alza debido a que el dólar se fortalece ante a la mayoría de sus principales pares, con la demanda asociada a ajustes de portafolios por el cierre del mes", dijo Monex.

En la última jornada del mes, el peso mexicano muestra estabilidad, mientras perfila una alza acumulada en el periodo de casi 25 centavos o 1.33%. Este avance se ha relacionado con las mayores apuestas por un tercer ajuste consecutivo a la tasa de la Fed en diciembre.

"El dólar se ha mantenido estable tras una tendencia de depreciación en el primer semestre de 2025, y no hemos observado efectos en el peso mexicano por los recortes de tasas de Banxico, lo que ha propiciado la estabilidad en el precio", explicaron analistas de Banamex.