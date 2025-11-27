Peso mexicano avanza marginalmente frente al dólar en sesión de pocos cambios

El peso mexicano opera prácticamente sin cambios ante el dólar la mañana del jueves. La cotización permanece estable debido al descanso en los mercados financieros estadounidenses por Acción de Gracias, que reduce las operaciones en las plazas globales.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 18.3402 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 18.3435 unidades ayer, con el dato oficial del Banco de México (Banxico), esto significa para el peso una ligera ganancia de 0.02%, inferior a un centavo.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 18.3625 unidades y un nivel mínimo de 18.3308. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que mide al dólar estadounidense con una cesta de seis divisas baja 0.02% a 99.57 puntos.

"El peso inicia la sesión con pocos cambios. La diferencia entre el máximo y el mínimo del tipo de cambio hoy es de 3.33 centavos, el menor desde el 1 de enero, debido a que los mercados están cerrados en Estados Unidos por Acción de Gracias", dijo Banco Base.

En el aspecto local, el INEGI dio a conocer que México registró un superávit de 1,411 millones de dólares en la balanza comercial desestacionalizada el mes pasado, mostrando un aumento marginal de las exportaciones, sobre todo en manufactura no automotriz.

"Hoy, el peso presenta pocos movimientos, considerando el bajo volumen de operaciones dado el feriado estadounidense, aunque los datos económicos locales muestran una resiliencia de las exportaciones" dijeron en una nota analistas de Monex Grupo Financiero.