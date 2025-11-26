Peso mexicano extiende su avance contra el dólar ante apuestas de recorte a tasa de la Fed

El peso mexicano extiende su avance contra el dólar la mañana de este miércoles. La divisa local gana terreno apoyada por las expectativas de los operadores sobre un esperado recorte a la tasa de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) en su reunión del próximo mes.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 18.3554 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 18.3832 unidades ayer, con el dato oficial del Banco de México (Banxico), esto significa para el peso un avance de 2.78 centavos, que son equivalentes a 0.15 por ciento.

El precio del dólar opera en un rango con un máximo de 18.4115 unidades y un mínimo de 18.3576 unidades. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que mide a la divisa estadounidense con una cesta de seis monedas, sube un marginal 0.01% a 99.82 puntos.

Tras la publicación de cifras económicas atrasadas por el cierre del gobierno estadounidense y comentarios de algunos funcionarios de la Fed, el mercado asigna una probabilidad de 82% a un tercer recorte a la tasa de 25 puntos básicos, según la herramienta FedWatch, de CME.

"Hoy, el peso mexicano es impulsado por las expectativas optimistas de los inversores sobre un posible recorte a la tasa de interés por parte de la Reserva Federal en su reunión de diciembre", destacaron en un reporte sobre tipo de cambio los analistas de Monex Grupo Financiero.

El peso redujo un poco su avance más temprano, a medida que el dólar recuperó terreno en el mercado tras la publicación de un reporte de nuevas solicitudes de subsidios por desempleo en Estados Unidos, que disminuyeron en 6,000 para un dato desestacionalizado de 216,000.

El descenso en las solicitudes la semana pasada apunta a que los despidos en Estados Unidos siguen siendo bajos, aunque el mercado laboral aún tiene dificultades para generar suficientes puestos para desempleados en medio de una persistente incertidumbre sobre la economía.

Cabe mencionar que este informe se publicó un día antes de lo usual debido a la festividad de Acción de Gracias mantendrá cerradas las actividades del gobierno el jueves. Se espera que el mercado reduzca su actividad mientras se acerca ese día de descanso en Estados Unidos.