Peso mexicano retrocede por fortalecimiento del dólar tras anuncio de la Fed

El peso mexicano se depreció frente al dólar en la sesión de este miércoles. La divisa local perdió terreno en un mercado que reaccionó al ajuste al alza en las expectativas de inflación de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, que mantuvo su tasa sin cambios.

El tipo de cambio terminó la jornada en el nivel de 17.3345 unidades por dólar. Contra un cierre de 17.2171 unidades ayer, con los datos oficiales del Banco de México (Banxico), el movimiento significo para el peso una pérdida de 11.74 centavos o 0.68 por ciento.

El precio del dólar se movió en un rango entre un máximo de 17.4374 unidades y un nivel mínimo de 17.1809. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas, subía 0.85% al nivel de 100.39 unidades.

La comunicación del banco central fue más cerrada, ya que influencia del nuevo presidente de la autoridad monetaria, Kevin Warsh, eliminó por completo cualquier orientación sobre futuros movimientos de las tasas del comunicado y el mercado priorizó el gráfico de puntos.

Fed ajusta expectativas

En línea con lo estimado, la Fed mantuvo la tasa de fondeo sin cambios en un rango de 3.50-3.75%, en su primera decisión bajo la presidencia de Kevin Warsh. Sin embargo, el banco central redujo ligeramente sus estimaciones de crecimiento y elevó las de inflación.

En sus nuevas proyecciones, la expectativa de crecimiento económico para 2026 bajó de 2.4% hasta 2.2%, la de desempleo cayó de 4.4% a 4.3% y elevó significativamente sus estimaciones para el índice de precios del gasto en consumo personal subiendo de 2.7% a 3.6%.

Tras el anuncio, el dólar se fortaleció de forma generalizada, con las principales monedas de América Latina retrocediendo ante la expectativa de que el banco central deba subir la tasa de referencia. Los responsables de la política monetaria previeron un alza en este año.

"Lo más destacable fue el gráfico de puntos, donde la mitad de los miembros anticiparon una subida de tasas al menos para lo que resta de 2026, mientras que solo uno se mostró a favor de una baja de tasas de interés", explicó Tom Graff, director de inversiones de Facet.