Preparan Festival de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial en Querétaro

Durante su participación en la segunda Asamblea General Ordinaria de la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial A.C., el presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías, destacó la importancia de conservar la habitabilidad de los centros históricos.

En el marco de la conmemoración por los 30 años de la inscripción del Centro Histórico de Querétaro en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, Felifer Macías también presentó el Festival de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial y anunció que Querétaro será sede de una próxima sesión de la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial.

Indicó que los centros históricos son laboratorios urbanos donde convergen la historia y el futuro, y que las decisiones que se tomen durante estas asambleas definirán la forma en que las próximas generaciones vivirán y valorarán su patrimonio, por lo que puntualizó la importancia de mantenerlos como ciudades vivas.

Durante la asamblea realizada en el municipio de San Juan del Río, el alcalde también presentó el proyecto de Transporte Público Eléctrico Gratuito para el Centro Histórico, que se implementará próximamente, con el objetivo de fortalecer la accesibilidad para residentes y visitantes, reducir el uso del automóvil particular, disminuir las emisiones contaminantes, recuperar el espacio público para el peatón e impulsar la actividad económica y comercial.

“Si preservamos nuestros monumentos, si preservamos nuestro centro histórico, si preservamos nuestra infraestructura, estamos preservando la calidad de vida de los ciudadanos, que es lo que queremos, que vivan bien, que vivan en ciudades bonitas, ordenadas, limpias, y eso siempre tiene que estar complementado por el gran orgullo que representa vivir en esta en esta tierra”, señaló durante este encuentro en donde estuvieron presentes la presidenta de la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial, Samantha Smith Gutiérrez y el Excelentísimo Sergiy Pogoreltsev, Embajador de Ucrania en México, entre otros funcionarios.