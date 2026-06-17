Federación y gobierno de Puebla incorporan a cuerpos de seguridad a programa de Vivienda y Bienestar

La entidad avanza hacia la meta de más de 75 mil acciones habitacionales impulsadas por el Gobierno de México.

La donación de predios por parte del estado fortalecerá la coordinación entre federación, municipios e instituciones de vivienda.

PUEBLA, Pue.- Policías estatales y municipales, bomberos, personal de Protección Civil, Policía Turística y Guardia Forestal serán incorporados al Programa de Vivienda para el Bienestar mediante una carta de intención suscrita entre el Gobierno del Estado y la Federación, informó el gobernador Alejandro Armenta Mier, quien destacó que esta acción representa un acto de justicia social para las familias de quienes diariamente arriesgan su vida para proteger a las y los poblanos.

Armenta Mier destacó que este acuerdo representa un acto de humanismo y reconocimiento para las y los integrantes de los cuerpos de seguridad y protección, quienes arriesgan su vida en labores de prevención, atención de emergencias, incendios, fenómenos naturales y salvaguarda de la ciudadanía.

Señaló que el Gobierno del Estado contribuirá con la donación de predios para fortalecer la estrategia nacional de vivienda y ampliar las oportunidades de acceso a un patrimonio digno para las familias de estos servidores públicos.

Durante la visita de representantes de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), el subsecretario de SEDATU, Alfonso Iracheta, informó que Puebla registra avances importantes dentro del Programa de Vivienda para el Bienestar, cuya meta estatal supera las 75 mil viviendas.

Explicó que la aportación de nuevos terrenos permitirá acelerar la ejecución de acciones coordinadas entre SEDATU, INFONAVIT, CONAVI, Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), el Gobierno del Estado y los municipios participantes.

El funcionario federal destacó que esta iniciativa fortalece la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y refrenda el compromiso de reconocer con hechos el trabajo de quienes velan por la seguridad y protección de las familias poblanas.

El Gobierno del Estado de Puebla continúa con el impulso de políticas públicas alineadas a la visión de bienestar de la presidenta Claudia Sheinbaum, para garantizar mejores condiciones de vida, justicia social y oportunidades de desarrollo para quienes sirven y protegen a la sociedad.