Jennifer Krystel Castillo Madrid expone ante el Congreso ruta para consolidar la fiscalización estratégica

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó el nombramiento de Jennifer Krystel Castillo Madrid como titular de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT), cargo para el que fue propuesta por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante su comparecencia ante integrantes de la Tercera Comisión de Asuntos Económicos, Castillo Madrid expuso las principales líneas de trabajo que impulsará al frente de esta área estratégica para la recaudación federal, reafirmando su compromiso con una fiscalización eficiente, transparente y con pleno respeto a la certeza jurídica de las y los contribuyentes.

Quien fue ratificada para el cargo del segmento de los grandes contribuyentes señaló que los ingresos tributarios constituyen la principal fuente de financiamiento del sector público y han mantenido una trayectoria de crecimiento sostenido en los últimos años sin necesidad de incrementar los impuestos.

En 2025, la recaudación alcanzó los 5.3 billones de pesos, un aumento nominal de 396.99 millones de pesos más respecto de 2024, una variación real de 4.0 por ciento. A marzo de 2026, los ingresos tributarios representaron el 70.8 por ciento del total de los ingresos captados por el sector público.

Refirió que en México existen más de 67 millones de contribuyentes activos; de ellos, 15 mil 644 integran el segmento de grandes contribuyentes, equivalente apenas al 0.02 por ciento del padrón nacional. No obstante, este grupo concentra aproximadamente el 52 por ciento de la recaudación federal del país.

Durante la presentación de su Plan de Trabajo ante la Comisión, el cual marca una ruta clara hacia la consolidación de una recaudación más eficiente, equitativa y sustentada en inteligencia fiscal, precisó que entre 2023 y 2025 se iniciaron 2 mil 480 auditorías o revisiones ágiles a grandes contribuyentes, lo que representa un promedio de 826 actos de fiscalización por año sobre un padrón de 15 mil 644 contribuyentes, lo que equivale a que, únicamente el 6 por ciento ha sido sujeto de algún acto de fiscalización en los últimos años.

Foto: Especial

Las actividades que serán fiscalizadas se enfocarán principalmente en actividades de alto riesgo, como operaciones de empresas factureras y/o nomineras, presenten pérdidas fiscales recurrentes, simulen o abusen de deducciones y obtención de ingresos no declarados, entre otros, evitando en todo momento auditorías innecesarias o actos de molestia ociosos, puntualizó.

Afirmó que una fiscalización justa y con certeza jurídica, no solo fortalece las finanzas públicas, sino que es condición indispensable para el desarrollo económico y la distribución equitativa de la riqueza en el país.

Jennifer Krystel Castillo Madrid reiteró su compromiso de conducir la Administración General de Grandes Contribuyentes con estricto apego a la legalidad, la eficiencia, la certeza jurídica y la transparencia, fortaleciendo la confianza entre la autoridad fiscal y las y los contribuyentes.