Bolsa mexicana cae tras anuncio de la Fed;  acciones de Peñoles lideran el descenso

Las bolsas de valores de México terminaron con pérdidas las negociaciones de mitad de semana. Los índices locales revirtieron sus avances de la apertura, en un mercado que asimiló actualizaciones en las proyecciones de una Reserva Federal que mantuvo sus tasas.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, perdió 0.26% a 68,304.73 unidades, mientras que el FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), bajó 0.25% a 1,372.07 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con pérdidas. Destacó la pérdida de Industrias Peñoles, con 3.86% menos a 824.91 pesos, seguido de Cemex, con 2.28% menos a 21.84 pesos, y Megacable, que retrocedió 1.89% a 56.98 pesos.

La Fed mantuvo su tasa de interés sin cambios este miércoles, como anticipó el mercado, pero elevó sus expectativas de inflación y redujo las de crecimiento económico. Tras el anuncio de la autoridad monetaria tanto las plazas locales como sus pares de Nueva York, cayeron.