Wall Street cierra con pérdidas tras proyección de la Fed de una inflación más alta en EU

Los tres principales índices de Wall Street cayeron en la sesión de este miércoles. El mercado reaccionó al ajuste en las proyecciones de inflación de la Reserva Federal estadounidense, que impactó en las acciones ante las apuestas de aumentos de tasas.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, cedió 0.98% a 51,492.55 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, perdió 1.21% a 7,420.10 puntos. El Nasdaq Composite cedió 1.34% a 26,021.66.

En línea con lo estimado, la Fed mantuvo la tasa de fondeo sin cambios en un rango de 3.50-3.75%, en su primera decisión bajo la presidencia de Kevin Warsh. Sin embargo, el banco central redujo sus estimaciones de crecimiento y elevó las de inflación

La expectativa de crecimiento económico de 2026 bajó de 2.4% hasta 2.2%, la de desempleo cayó de 4.4% a 4.3% y aumentó significativamente la estimación para el índice de precios del gasto en consumo personal o inflación PCE, que pasó de 2.7% a 3.6%.

La comunicación del banco central fue más cerrada, pues la influencia del nuevo presidente de la autoridad monetaria eliminó por completo cualquier orientación sobre futuros cambios en la tasa del comunicado, ofreciendo menos claridad a los inversionistas.

"Kevin Warsh obliga al mercado a cotizar según los datos macroeconómicos entrantes y no intentando predecir al banco central, por lo que se podría anticipar mayor volatilidad", dijo Laura Torres, directora de inversiones del gestor IMB Capital Quants.

Los 11 sectores principales del S&P 500 cerraron la sesión con pérdidas, encabezados por los valores de servicios de comunicación (-2.98%), consumo discrecional (-2.69%) y bienes raíces (-2.47%). En el Dow Jones destacó la caída de Salesforce (-4.12%).