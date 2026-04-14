Peso mexicano se aprecia frente al dólar por expectativa de negociaciones entre EU e Irán

El peso mexicano se apreció levemente frente al dólar en la sesión de este martes. La divisa local avanzó empujada por el mejor ánimo en los mercados ante la expectativa de que Estados Unidos e Irán reanuden esta semana los acercamientos para acabar con su guerra.

El tipo de cambio terminó la sesión en el nivel de 17.2619 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 17.2994 unidades ayer, con datos oficiales del Banco de México (Banxico), esto significó para la moneda una ganancia de 3.75 centavos o de 0.22 por ciento.

El precio del dólar se movió en un rango entre un máximo de 17.3123 unidades y un nivel mínimo de 17.1985 unidades, su mejor nivel desde finales de febrero. El Índice Dólar (DXY), que compara al dólar con seis monedas de referencia, caía 0.25% a 98.12 puntos.

EU e Irán volverían a negociar

En medio del bloqueo en el estrecho de Ormuz, un paso marítimo clave para el comercio del petróleo controlado por Irán, el presidente estadounidense, Donald Trump, decidió reabrir las negociaciones con Teherán para negociar los límites para su programa nuclear.

Según Reuters, las delegaciones estadounidense e iraní podrían regresar a Islamabad, Pakistán, esta semana para reanudar las negociaciones, luego de que el fracaso de las conversaciones del fin de semana llevó a Washington a imponer un bloqueo a los puertos iraníes.

Impulsa IPP de estadounidense

En las cifras, destacó el dato del Índice de Precios al Productor (IPP) estadounidense, que resultó considerablemente debajo de lo esperado, provocando una corrección inmediata en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, debilitando al billete verde.

"El peso operó en un rango amplio, empujado por muestras de desinflación en Estados Unidos, sumadas al alivio geopolítico por reportes de que los negociadores de Estados Unidos e Irán regresarán a Islamabad", dijo Felipe Mendoza, Analista de EBC Financial Group.