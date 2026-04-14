Banco Mundial podría destinar hasta 100,000 millones de dólares a países afectados por guerra en Irán

El Banco Mundial podría movilizar entre ⁠80,000 millones y 100,000 millones de dólares en fondos para los países ⁠gravemente afectados por ⁠la guerra en Oriente Medio en unos 15 meses, dijo el martes el presidente del banco multilateral de desarrollo, Ajay Banga.

El total incluiría entre 20,000 y 25,000 millones de dólares a los que se podría acceder a través de una ventana de respuesta a la crisis que permitiría usar hasta el 10% de la financiación aprobada en el marco de los programas existentes, mientras que otros 30,000 a 40,000 millones de dólares podrían proceder de la reasignación de programas existentes, explicó ⁠Banga.

Si la guerra se ⁠dura más ⁠que los 15 meses, el banco tendría que ⁠recurrir a su balance y a su margen de maniobra para encontrar más financiación con el fin de alcanzar los 80,000-100,000 millones de dólares, agregó en un acto organizado por el Comité ⁠de Bretton Woods.