Nissan reducirá su portafolio global de vehículos para asegurar su competitividad

Como parte de su plan de recuperación mundial y el inicio de crecimiento, Iván Espinosa, presidente y CEO de Nissan, anunció que la automotriz japonesa reducirá su portafolio global de vehículos de 56 a 45 modelos, así que retirará modelos de bajo desempeño y reasignará la inversión a áreas de crecimiento y países claves para ello, donde se ubica México.

Para asegurar su competitividad en la industria automotriz del futuro, la marca japonesa presentó su visión de largo plazo denominada “inteligencia de movilidad para la vida diaria” en Japón, en la cual anunció que dará un paso hacia la integración de Inteligencia Artificial (IA) y la oferta de motores híbridos enchufables y eléctricos.

Al mismo tiempo, Nissan ampliará las opciones de tren motriz para cada modelo, ofreciendo más alternativas a los clientes, incrementando el volumen por modelo y fortaleciendo la base del negocio.

Nissan Motor Company identificó a Japón, Estados Unidos y China como sus motores de escala global, aunque también incluyó a México como “un ancla de rentabilidad” mundial.

La compañía presentó los modelos que representan los pasos de este enfoque estratégico, donde la nueva X‑Trail y Rogue e‑POWER se mantendrán con el exclusivo sistema impulsado por motor eléctrico de Nissan, que ofrece eficiencia y una conducción ágil propia de los motores eléctricos, sin necesidad de recargar.

Mientras que la Juke EV, modelo Core para Europa con electrificación total y funciones inteligentes; Skyline,modelo Heartbeat para Japón que ofrece desempeño, precisión y un carácter centrado en el conductor.

En el segmento premium, INFINITI seguirá siendo un pilar clave dentro de la estrategia global de productos de Nissan. La marca será revitalizada mediante nuevos modelos y renovaciones, incluyendo el totalmente nuevo SUV QX65 hacia el 2027. A este le seguirán cuatro modelos adicionales: un nuevo SUV híbrido de tamaño mediano, un sedán V6 de alto rendimiento y dos SUV híbridos.

Para ser parte del mundo de tecnologías avanzadas de asistencia al conductor, Nissan se encuentra en el proceso de integrar IA con los sistemas de control y seguridad del vehículo. Nissan apunta a desplegar la tecnología Nissan AI Drive en el 90% de su portafolio de producto a largo plazo.

“El primer modelo que reflejará este avance será el nuevo Nissan Elgrand, cuyo lanzamiento está programado para el verano de 2026, al adoptar la siguiente generación de ProPILOT con capacidad autónoma de extremo a extremo para finales del año fiscal 2027”.

Iván Espinosa afirmó que México se consolida como un ancla clave de rentabilidad e industrialización. “Gracias a su base productiva y a que representa la mayor participación de mercado para la marca, el país seguirá impulsando las utilidades tanto para la región de América como para otros mercados de exportación”.