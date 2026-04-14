Zona arqueológica de Tulum profundiza su crisis de visitantes

Cancún, QRoo.- Luego de que en 2025 la zona arqueológica de Tulum registró su peor año por número de visitantes en más de una década, durante el primer trimestre de 2026 la caída ha seguido profundizándose.

El reporte estadístico del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) arroja que en los primeros tres meses del año el sitio ha recibido 257,978 turistas, lo cual representa una caída de 33.1% respecto del mismo periodo del año previo, cuando captó 385,879.

Es decir, la tendencia de doble dígito a la baja se mantiene incluso en comparación con el peor año del que se tiene registro desde 2010.

Aunque en 2025 se mantuvo como la tercera más visitada del país con 1 millón 31,443 registros, esa cifra es la más baja desde hace 15 años, a excepción de 2020 y 2021, los años del confinamiento mundial por la pandemia de coronavirus.

El recuento estadístico permite establecer que su peor año coincide con la toma de control por parte del Ejército sobre los accesos al Parque Nacional Tulum, que comprende la zona arqueológica y el nuevo Parque del Jaguar, lo cual implicó la implementación de cobros por acceso a las playas de la zona.

Ello concitó en 2025 manifestaciones ciudadanas que repudiaron esta política por parte de las fuerzas armadas, alentadas por el gobierno federal.

Sin embargo, Tulum también enfrentó en 2025 una crisis generalizada tanto por cobros desproporcionados en transportación, restaurantes y alojamiento como por escándalos de autoridades que con el afán de pretender revertir la mala imagen del destino, pretendieron promover el "acceso libre" a sus playas, pero prohibiendo ingresar con alimentos, bebidas o sombrillas, obligando al consumo en negocios locales.

La crisis llevó a caídas importantes en ocupación hotelera y al despliegue de esfuerzos promocionales por parte del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo para revertir la caída.

El presidente de los hoteleros de Tulum, David Ortiz Mena, comentó que luego de lo vivido en 2025, uno de los grandes retos sigue siendo el manejo de la imagen del destino y ha lanzado múltiples llamado a reforzar la promoción cómo única vía para contrarrestar la mala imagen de uno de los destinos más exclusivos del Caribe mexicano.