Wall Street avanza por expectativas sobre negociaciones de paz entre EU e Irán

Los tres principales índices de Wall Street subieron este martes. Las tecnológicas lideraron las ganancias en un mercado animado por la posibilidad de que Estados Unidos e Irán retomen el diálogo esta semana en busca de terminar con una guerra de más de 40 días.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, subió 0.66% a 48,535.99 puntos, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, avanzó 1.18% a 6,967.38 puntos. El Nasdaq Composite ganó 1.96% a 23,639.08 unidades.

Las conversaciones para poner fin a la guerra con Irán podrían reanudarse en Pakistán en los próximos dos días, dijo el presidente estadounidense, Donald Trump, mientras mantenía un bloqueo a los puertos iraníes tras el fracaso de los diálogos del fin de semana.

El mejor ánimo en el mercado también fue provocado por un informe del índice de precios al productor (IPP) muy por debajo de lo esperado por el consenso de analistas que, sin embargo, mantuvo las expectativas de un solo recorte a las tasas de la Fed en este año.

Ocho de los 11 sectores del S&P 500 terminaron esta jornada con ganancias. Destacaron los avances de servicios de comunicación (+3.18%), con Meta Platforms (+4.41%) a la cabeza, seguido por consumo discrecional (+2.54%), con Amazon.com (+3.81%).