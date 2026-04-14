Carney promete impulsar economía de Canadá, amenazada por Trump, tras lograr mayoría parlamentaria

El primer ministro canadiense, Mark Carney, prometió el martes actuar con rapidez para transformar una economía amenazada por el presidente estadounidense Donald Trump, después de que su Partido Liberal lograra la mayoría en el Parlamento.

Los liberales arrasaron en las tres elecciones parciales celebradas el lunes, lo que les otorgó el control total del Parlamento y el primer gobierno de mayoría en Canadá desde 2019, durante el primer mandato de Justin Trudeau como primer ministro.

"Ahora es momento de ponerse serios", dijo Carney al referirse a los resultados electorales, y añadió que un papel reducido de la oposición en el control de la agenda parlamentaria podría traducirse en menos "puesta en escena".

"Nos estamos moviendo rápido, y esto es solo el comienzo", agregó.

Los liberales de Carney obtuvieron la mayor cantidad de escaños en las elecciones generales de hace un año, pero se quedaron por muy poco por debajo de la mayoría.

El apoyo en las encuestas a los liberales ha mejorado durante el último año, y Carney ha recordado de forma constante a los canadienses que viven en un mundo diferente y que ya no pueden contar con la solidez de los vínculos con Estados Unidos.

Carney no mencionó a Trump por su nombre el martes, pero volvió a insistir en que la economía de Canadá debía ser "más independiente".

Aunque más del 85% del comercio entre Estados Unidos y Canadá sigue libre de aranceles, los gravámenes de Trump sobre sectores clave han provocado la pérdida de empleos en Canadá y han frenado el crecimiento.

El acuerdo de libre comercio de América del Norte (T-MEC) que Trump firmó en su primer mandato también está en peligro, con conversaciones de revisión previstas para las próximas semanas.

Trump ha calificado el pacto de "irrelevante".