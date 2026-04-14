Alsea se alista para aprovechar la Copa Mundial mientras mantiene precios en medio de la inflación

En medio de un entorno inflacionario, Alsea está lista para atender un mayor consumo por el Mundial de Futbol 2026, tanto en hogares como en restaurantes, mientras contiene el alza de los precios de sus insumos.

“Hemos cuidado mucho el tema de la inflación. No hemos subido precios, entonces estamos muy conscientes de que el consumidor de hoy tiene que tener la mejor calidad de producto, la mejor experiencia a un precio bastante accesible”, aseguró el director de Restaurantes en Alsea, Jaime Vásquez.

Agregó que han optado por absorber parte de las presiones inflacionarias a través de negociaciones con proveedores y eficiencias operativas, con el objetivo de no afectar el consumo y mantener el “mejor precio posible”.

Tras su participación en la mesa de diálogo “Tendencias en RSE en la industria restaurantera”, donde Fundación Alsea presentó los resultados de 2025 de su campaña “Va por mi cuenta”, Jaime Vásquez explicó que, aunque siempre hay retos, la empresa mantiene un crecimiento sostenido, con estrategias claras y un buen desempeño del consumo.

Acerca del Mundial la empresa, que opera restaurantes como Vips, Chili’s e Italianni's, anticipa un mayor tráfico de clientes, tanto por la llegada de turistas como por el aumento de la demanda local.

“Estamos preparados, tanto a nivel infraestructura, operación y gente, para asegurar que tengan todos los cinco o siete millones de turistas que están pensando que vengan a México, que puedan tener una opción para ver los partidos en nuestros restaurantes y vivir una gran experiencia”, comentó.

Destacó que algunos estudios indican que el 70% de los mexicanos verá el Mundial en sus casas, por lo que la empresa alista estrategias para capturar esta oportunidad.

Mientras que en el caso de Chili’s, como full service restaurant, cuentan con más de 50 pantallas en los restaurantes para ver los partidos. Añadió que la marca “hoy es el ‘sports’ bar más importante de México”, por lo que lo van a capitalizar”.

El director de Restaurantes en Alsea evitó hacer estimaciones sobre el impacto que el Mundial podría tener en sus ventas. “Es difícil hablar ahora de algún número en ventas”, subrayó.

Lo anterior debido a que el comportamiento del consumo dependerá de diversos factores, como el partido, los jugadores, el horario y la sede, tal como sucede con el Super Bowl y las finales de la Champions League.

Agregó que para evitar cuellos de botella en el tráfico y en la operación de repartidores están reforzando plantillas de colaboradores, así como sus operaciones para facilitar las entregas a domicilio.

En cuanto al desperdicio de alimentos durante el Mundial, Alsea tiene sistemas y proyectos para aprovechar los insumos al 100 por ciento.

Fundación Alsea busca sumar aliados

La Fundación Alsea busca sumar nuevos aliados del sector restaurantero y de otras industrias al movimiento “Va por mi cuenta”, con el objetivo de fortalecer el combate a la inseguridad alimentaria y aumentar el impacto social en comunidades vulnerables del país.

“Ya tuvimos algunas pláticas con algunos otros restauranteros y pues la intención es ya formalizarlo en este año para tratar de que se sumen al programa y es una forma muy fácil de sumarse, abriendo sus puertas y sus restaurantes para invitar a sus clientes a ser parte”, dijo la directora de la fundación, Ivonne Madrid.

“Los restauranteros también tienen un lugar importante en poder hacer la diferencia y a que la recaudación sea muchísimo mayor… También queremos que haya más colaboradores donando, también queremos invitar a los proveedores, creemos que hay un porcentaje muy grande de donantes”, añadió.

A través del programa “Va por mi cuenta”, el año pasado se recaudaron 60 millones de pesos, cifra superior a la del 2024, cuando obtuvo cerca de 52 millones de pesos. La expectativa para este 2026 es superar la recaudación.

Ivonne Madrid explicó que estos recursos provienen de donaciones de clientes y colaboradores, así como de los productos con causa de marcas de Alsea como Domino’s, Starbucks, Burger King, Chili’s e Italianni’s, que el año pasado aportaron más de 20 millones de pesos a esta causa.

Gracias a estos recursos, la Fundación proyecta beneficiar a más de 1.4 millones de personas mediante iniciativas de seguridad alimentaria durante este año, así como apoyar a 22 proyectos.

Además, integrará a siete nuevas organizaciones, entre ellas, Un Kilo de Ayuda, BiFAM, Christel House México, Fundación ¿Sabías Qué…?, Fundación Nutriendo por un Futuro.