31 Minutos en el Zócalo CDMX: Fecha, hora y todo sobre el concierto gratis por el Día del Niño 2026

Los títeres de 31 Minutos se presentarán en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo jueves 30 de abril de 2026 con un concierto gratuito, como parte de las celebraciones por el Día del Niño y la Niña.

La cita será a las 19:00 horas en la Plaza de la Constitución, donde se espera la asistencia de miles de personas debido a la popularidad del programa chileno protagonizado por el conductor del noticiero Tulio Triviño, el reportero Juan Carlos Bodoque y el productor Juanin Juan Harry, entre otros entrañables personajes. El acceso será libre para todo el público.

El anuncio fue realizado por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y difundido a través de los canales oficiales de la Secretaría de Cultura local.

¿Qué esperar del concierto de 31 Minutos?

La presentación será un espectáculo de gran formato que combinará música, comedia y el característico estilo del “noticiero” de 31 Minutos. En el escenario aparecerán personajes como Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Patana y Calcetín con Rombos Man.

Durante la presentación, el público podrá corear algunos de los temas más populares del programa, como “Mi muñeca me habló”, “Tangananica Tangananá” y “Bailan sin César”. Las autoridades capitalinas también informaron que el evento contará con un espacio accesible para personas con discapacidad o movilidad reducida, como parte de las medidas de inclusión.

Debido a la convocatoria del programa, se anticipa un lleno total en el Zócalo de la Ciudad de México, uno de los recintos públicos más importantes del país. El concierto forma parte de las actividades culturales organizadas para celebrar a las infancias, con un espectáculo dirigido tanto a niñas y niños como a adultos que crecieron con la serie.

Un fenómeno que conecta generaciones

Estrenado en 2003, 31 Minutos se convirtió en un referente de la televisión infantil en América Latina gracias a su formato de noticiero satírico protagonizado por títeres.

Con el paso del tiempo, el proyecto evolucionó hacia presentaciones en vivo, consolidando una base de seguidores multigeneracional en países como México, donde alcanzó gran popularidad tras su transmisión en Canal Once.

Lo esencial del evento

Evento: Concierto de 31 Minutos

Fecha: 30 de abril de 2026

Hora: 19:00 horas

Lugar: Zócalo de la Ciudad de México

Entrada: Gratuita

Con este concierto masivo, 31 Minutos regresa a uno de los escenarios más emblemáticos del país y promete reunir a miles de personas en una noche de música, humor y nostalgia en el corazón de la capital.