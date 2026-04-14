OpenAI presenta GPT-5.4-Cyber una semana después del anuncio de un nuevo modelo de IA de Anthropic

OpenAI ⁠presentó el martes GPT-5.4-Cyber, una variante de ⁠su más reciente modelo optimizada específicamente para tareas de ciberseguridad, tras el anuncio de su rival Anthropic ⁠del modelo de inteligencia ⁠artificial de vanguardia Mythos.

Mythos, anunciado el 7 de abril, se está implementando como parte del "Proyecto Glasswing" de Anthropic, una iniciativa controlada en la que se permite a determinadas organizaciones usar Claude Mythos Preview, aún sin lanzar, con fines de ciberseguridad defensiva.

El modelo de Anthropic ha detectado "miles" de vulnerabilidades en sistemas operativos, navegadores web y otro software.

OpenAI, creador del popular ChatGPT, dijo que GPT-5.4-Cyber se implementará inicialmente de forma limitada entre proveedores de seguridad, organizaciones e investigadores previamente evaluados, debido a su diseño más permisivo.

La empresa también está ampliando su programa Trusted Access for Cyber (TAC) a miles de defensores individuales verificados y a cientos de equipos ⁠que protegen software crítico, ⁠indicó en una publicación en ⁠su sitio web.

OpenAI está añadiendo nuevos niveles a ⁠su programa TAC, lanzado en febrero, en el que los niveles más altos de verificación desbloquean capacidades de mayor potencia.

Los usuarios aprobados para el nivel más alto tendrán acceso a GPT-5.4-Cyber, que tiene menos restricciones en tareas sensibles de ciberseguridad, como ⁠la investigación y el análisis de vulnerabilidades.