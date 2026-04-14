Profeco y Agricultura alertan sobre abusos en el precio del kilo de tortilla

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informaron que no existen variaciones en los costos de insumos que justifiquen un alza en el precio de la tortilla. Así, al ser un alimento básico y símbolo de la identidad mexicana, las dos autoridades dijeron que mantendrán una vigilancia para evitar aumentos injustificados en el precio del kilogramo de tortilla.

Las dependencias dijeron que no se han registrado aumentos de precios en los costos del grano de maíz o en la harina de maíz, que terminen por elevar el precio de este alimento básico.

De acuerdo con estas autoridades, la mayor parte de las asociaciones nacionales de la industria de la masa y la tortilla, así como las principales empresas harineras participan en el Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla, mediante el cual todo esos organismos asumieron el compromiso de mantener una estabilidad en los precios; incluso en avanzar gradualmente en la reducción del precio por kilo de tortilla.

El Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla es un plan que pretende beneficiar a los campesinos, empresas de la harina y de la masa, los dueños de tortillerías y consumidores, mediante el acceso a maíz y harina a precio de descuento, financiamiento con tasas de interés accesibles y condiciones preferentes, con el objetivo de disminuir costos y ofrecer el producto al mejor precio a todas las familias.

La Cámara Nacional del Maíz Industrializado (CANAMI) y la Unión Nacional de Industriales de la Masa y la Tortilla (UNIMT) ratificaron hoy su compromiso de mantener una producción y distribución eficiente que abone a la estabilidad en el precio, por lo que también dijeron no existe justificación técnica y económica para un alza.

Como reforzamiento, la Profeco también indicó que ya realiza un monitoreo de precios en 603 tortillerías a nivel nacional, a través del programa “Quién es Quién en los Precios”.

“El Gobierno de México hace un llamado enérgico a evitar incrementos injustificados en el precio de la tortilla en perjuicio de la población, al considerar que se trata de uno de los alimentos fundamentales en la dieta nacional”, dijeron la Secretaría de Agricultura y la Profeco.

La presidenta Claudia Sheinbaum también calificó de injustificado cualquier aumento en el precio de la tortilla, argumentando que el maíz —su principal insumo— se cotiza actualmente en niveles mínimos históricos.