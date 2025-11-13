Peso mexicano avanza contra el dólar tras reapertura del gobierno de Estados Unidos

El peso mexicano se aprecia levemente contra el dólar la mañana de este jueves. La divisa local avanza por sexto día en un mercado con mejor ánimo después de que el más largo cierre de gobierno federal en la historia de Estados Unidos llegó a su final, tras 42 días.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 18.2647 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 18.3100 unidades ayer, con el dato oficial del Banco de México (Banxico), esto significa para el peso una mejora de 4.53 centavos, equivalentes a 0.25 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 18.3105 unidades y un nivel mínimo de 18.2530 (mejor nivel en seis semanas). El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara al dólar con seis monedas, baja 0.26% a 99.21 unidades.

El gobierno federal de Estados Unidos vuelve a la actividad el jueves, después de que el cierre más largo de la historia del país paralizó actividades como el tráfico aéreo, cortó la asistencia alimentaria a estadounidenses de escasos ingresos y otras funciones no esenciales.

La reapertura del gobierno estadounidense permitirá, entre otras actividades, que se retome la divulgación de indicadores oficiales, cuyo aplazamiento por más de un mes ha alimentado las dudas sobre los próximos pasos de la Reserva Federal y sus recortes a la tasa.

"Hoy, el peso mexicano es favorecido por un retroceso del dólar, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una orden para poner fina al largo cierre temporal de gobierno, impulsando a una tercera parte de las divisas emergentes", dijo Monex.