Peso mexicano avanza frente al dólar por optimismo sobre posible acuerdo entre EU e Irán

El peso mexicano extiende su avance frente al dólar en el cierre de semana. La divisa local gana terreno después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó que podría firmar un acuerdo de paz con Irán tan pronto como el fin de semana.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 17.1926 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 17.2417 unidades ayer, con el dato oficial del Banco de México (Banxico), esto deja al peso una ganancia de 4.91 centavos, equivalentes a 0.29 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 17.2723 unidades y un nivel mínimo de 17.1771. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas, descendía 0.10% a 99.76 puntos.

"La moneda local se beneficia del incremento en el apetito por el riesgo entre los inversionistas, derivado del progreso en las negociaciones de Oriente Medio. El soporte y la resistencia se ubican en 17.15 y 17.30 respectivamente", explicó Monex Grupo Financiero.

Si bien Irán aclaró que aún no había tomado una decisión definitiva sobre el posible acuerdo, Trump suspendió nuevos ataques en la región. El acuerdo sería el avance más importante para poner fin a tres meses de guerra y de un bloqueo en el estrecho de Ormuz.

"Anticipamos que el mayor catalizador para la sesión sea el optimismo en torno a la posibilidad de que Estados Unidos e Irán logren firmar ⁠un principio de acuerdo ⁠en los ⁠próximos días", dijo Grupo Financiero Ve por ⁠Más.