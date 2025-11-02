Precio del bitcoin cae en octubre, primera vez en siete años

El bitcoin, la criptomoneda más grande del mundo por capitalización de mercado, retrocedió 3.9% durante octubre, afectado por un aumento en la incertidumbre global y una mayor aversión al riesgo.

De acuerdo con datos de Investing, el bitcoin cerró el último día de octubre en 109,602.80 dólares, registrando su primer descenso para este mes desde 2018, poniéndole fin a una racha de siete años consecutivos de ganancias que había otorgado a octubre la reputación de ser un “mes de buena suerte” para el sector cripto.

“Las criptomonedas comenzaron octubre siguiendo la evolución del oro y de las acciones, ambas cerca de máximos históricos. Pero cuando surgió un escenario de incertidumbre, los operadores no regresaron al Bitcoin”, explicó Adam McCarthy, analista senior de Investigación en la firma de datos de mercado digital Kaiko.

Durante el mes, el bitcoin cayó hasta 104,782.88 dólares entre el 10 y el 11 de octubre, tras haber alcanzado días antes un nuevo máximo histórico por encima de 126,000 dólares.

“Ese desplome del día 10 recordó a los inversionistas lo limitada que puede ser esta clase de activos”, añadió McCarthy. “Incluso, bitcoin y ether pueden sufrir caídas del 10% en cuestión de minutos”.

El retroceso coincidió con la mayor liquidación de criptomonedas de la historia, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un arancel del 100% a las importaciones chinas y amenazara con imponer controles a la exportación de software crítico.

La volatilidad también se vio impulsada por la creciente incertidumbre sobre la política monetaria estadounidense, después de que el cierre parcial del gobierno impidiera el acceso a datos económicos clave, reduciendo las expectativas de nuevos recortes en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal.

A pesar del tropiezo de octubre, el bitcoin acumula una ganancia de alrededor del 18% en lo que va del año, reflejando que el apetito por los activos digitales aún no se ha extinguido del todo. Las criptomonedas experimentan un auge este año, ya que Trump ha adoptado los activos digitales. (Con información de Reuters)