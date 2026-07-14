Hidalgo multiplica créditos para mipymes

Hidalgo fortaleció el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) mediante el programa Impulso Nafin+Hidalgo, que elevó casi 10 veces el número de créditos otorgados en cuatro años, al pasar de 26 en el 2022 a 256 en el último año, informó el gobierno estatal.

La estrategia ha beneficiado a 764 empresas de 60 municipios y contribuido a preservar 13,143 empleos.

El titular de la Unidad de Promoción Institucional de Nacional Financiera (Nafin), Leonardo Poblete Galván, explicó que para el periodo 2026-2027 el programa tendrá una bolsa superior a los 700 millones de pesos, para otorgar créditos de hasta 5 millones de pesos, con una tasa fija máxima anual de 14.75%, plazos de hasta 60 meses y sin comisión por apertura.

El funcionario detalló que el programa está dirigido a empresas de los sectores manufacturero, comercial, de servicios y turístico con al menos dos años de operación e historial crediticio favorable, con el objetivo de impulsar su crecimiento.

En tanto, el secretario de Desarrollo Económico, Carlos Henkel Escorza, señaló que las mipymes representan el sustento de miles de familias, por lo que el gobierno estatal ha fortalecido los mecanismos de financiamiento para impulsar su productividad. Agregó que la aportación estatal a la iniciativa aumentó de 25 a 35 millones de pesos, con lo que la inversión acumulada asciende a 138.4 millones de pesos, monto superior al destinado durante las tres administraciones estatales anteriores en conjunto.