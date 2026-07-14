GAP alista Fibra E

Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), el administrador de terminales aéreas en México y Jamaica, dijo que mantiene vigente su intención de constituir una Fibra E y que espera concluir en las próximas semanas el proceso para emitir los Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (CBFEs).

La actualización representa el primer avance que comunica GAP desde que decidió aplazar la oferta prevista para finales de junio. La empresa dijo que "continúa con el proceso de aprobación por las autoridades correspondientes" y si bien no especifica una nueva fecha para la colocación de su fibra, asegura que el proceso continúa y que la emisión de los CBFEs sigue su curso.

GAP tenía programado colocar el 25 de junio su Fibra E para recabar hasta 10,195 millones de pesos con la venta de 4.2% en cada uno de los 12 aeropuertos que opera en México.

El fenómeno de El Niño afectará la inflación y tasas de interés de manera desigual en América Latina.

Lo anterior dependerá de la vulnerabilidad física y la fragilidad macroeconómica de cada país, destaco el banco de inversión UBS.

En un reporte sobre el fenómeno meteorológico, se destacó que México presentará una exposición mixta, ya que existirían presiones en los precios en zonas agrícolas productoras de alimentos clave, como el jitomate.

El banco suizo de inversión dijo que se prevén condiciones secas en el norte de México durante noviembre y hasta marzo del 2027, en el centro y sur del país se tendrán condiciones húmedas entre enero y abril.

Las acciones de la empresa de tecnología estadounidense IBM cayeron 25% en Wall Street, después de que sus resultados del segundo trimestre incumplieron los pronósticos de los analistas.

El fabricante de equipo de cómputo tuvo su peor día en Bolsa desde octubre de 1987, cuando sus títulos cayeron 23.7 por cioento.

La compañía tecnológica reportó ganancias ajustadas de 2.93 dólares por acción e ingresos de 17,200 millones de dólares, los cuales resultaron inferiores a las expectativas de los analistas encuestados por FactSet, que anticipaban una utilidad por acción de 3.01 dólares e ingresos por 17,860 millones. Este desempeño se explicó por la debilidad en el negocio de software e infraestructura, a medida que los clientes desviaron su gasto hacia la compra de hardware, de acuerdo con la compañía.

Samsung Electronics se encuentra en las primeras etapas de explorar una posible emisión de ADR en Nueva York.

La compañía ha mantenido conversaciones con bancos, pero aún no ha tomado una decisión.

Si la empresa avanza con su idea, la amplitud de su portafolio de negocios y sus recurrentes conflictos laborales podrían representar desafíos para estructurar la operación.

Las conversaciones se encuentran en una etapa muy inicial y podrían no derivar en una cotización, añadieron. Un representante de Samsung dijo por mensaje de texto que la compañía no está evaluando la posibilidad de emitir ADR.

La empresa ya había analizado anteriormente la posibilidad de una emisión de ADR, aunque finalmente decidió no seguir adelante.

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