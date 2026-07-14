Alianza SETY-Banamex impulsa a mipymes con 413 millones de pesos

El gobierno de Yucatán informó que más de 100 micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) han accedido a 413 millones de pesos en financiamiento y soluciones financieras a través del convenio de colaboración entre la Secretaría de Economía y Trabajo (SETY) y Banamex.

Ambas instituciones acordaron reforzar las acciones conjuntas para que un mayor número de mipymes de sectores estratégicos como industria, comercio, restaurantes, hotelería y servicios relacionados con la construcción accedan a estos beneficios.

Además del crédito, el convenio ha permitido incorporar soluciones financieras para las empresas, con la instalación de 370 terminales punto de venta, la contratación de 480 pólizas de Negocio Protegido y la apertura de 1,700 cuentas Negocio PyME.

En tanto, 389 compañías, que agrupan a 6,828 trabajadores, forman parte de la oferta de Nómina Banamex, que incluye beneficios como seguros de vida, créditos con condiciones preferenciales, asistencia médica y otros servicios financieros.

El titular de la SETY, Ermilo Barrera Novelo, destacó que facilitar el acceso al financiamiento representa una de las principales herramientas para acompañar el desarrollo de las corporaciones y consolidar el crecimiento económico del estado.