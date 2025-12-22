El petróleo sube ante el riesgo de interrupciones en el suministro

Los precios del petróleo cerraron al alza el lunes después de que la Guardia Costera de Estados Unidos intentó interceptar un petrolero en aguas internacionales cerca de Venezuela el día anterior, y Ucrania dañó dos buques y muelles en Rusia, aumentando el riesgo de interrupciones en el suministro de petróleo.

Los futuros del crudo Brent ganaron 1.60 dólares, o 2.65%, para cerrar a 62.07 dólares el barril, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) estadounidense subieron 1.49 dólares, o 2.64%, para cerrar a 58.01 dólares el barril.

La mezcla mexicana de exportación se ubicó en 54.52 dólares por barril, un incremento de 1.51 dólares equivalente a 2.85 por ciento.

La Guardia Costera estadounidense intentó interceptar el domingo un petrolero que, según funcionarios estadounidenses, forma parte de una evasión ilegal de sanciones por parte de Venezuela. Esta es la tercera operación de este tipo este mes. La persecución se produjo tras el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump la semana pasada de un bloqueo a los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela.

Los participantes del mercado ven un riesgo de interrupción de las exportaciones de petróleo venezolano debido al embargo estadounidense, habiendo minimizado previamente el riesgo, dijo el analista de UBS Giovanni Staunovo.

El crudo venezolano representa el 1% del suministro mundial, y la mayor parte es comprado por China. Pekín declaró el lunes que la incautación por parte de Estados Unidos de buques de otro país constituye una grave violación del derecho internacional, después de que Estados Unidos interceptara el sábado un petrolero con destino a China frente a las costas venezolanas.

Mar Negro es clave

Los precios del petróleo también estaban subiendo debido a los informes de ataques con drones ucranianos a barcos rusos en un puerto del Mar Negro, dijo la firma de asesoría en comercio de petróleo Ritterbusch and Associates en una nota.

Un ataque con un dron ucraniano dañó dos buques, dos muelles y provocó un incendio en una aldea de la costa del Mar Negro, en la región rusa de Krasnodar, informaron el lunes las autoridades regionales. La región del Mar Negro es vital para las exportaciones energéticas de Rusia.

"Esperamos una mayor consolidación esta semana en medio de volúmenes reducidos por las vacaciones y un continuo enfrentamiento entre el deterioro de los fundamentos del petróleo y la necesidad de mantener cierta prima de riesgo geopolítico relacionada con Ucrania/Rusia y Venezuela", dijo Ritterbusch and Associates.

El enviado especial de EU, Steve Witkoff, declaró el domingo que las conversaciones entre funcionarios estadounidenses, europeos y ucranianos en Florida durante los últimos tres días para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania se habían centrado en alinear posiciones. Dichas reuniones y conversaciones por separado con negociadores rusos habían sido productivas, afirmó.

Sin embargo, el principal asesor de política exterior del presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que los cambios hechos por los europeos y Ucrania a las propuestas estadounidenses no habían mejorado las perspectivas de paz.