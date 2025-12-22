Exención de impuestos para la FIFA, solo aplicará en el 2026

La exención de impuestos que tendrá la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) será sólo para el año 2026, aclaró la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.

En su conferencia de prensa, la mandataria rechazó que se hayan dado facilidades extra para la realización del Mundial en México, al tiempo que reveló que se acotaron los años en los que no se pagarían impuestos.

“Se había firmado algo en el 2016, o 15 o 16, para que se llevara a cabo el Mundial en México, que daba varios años de exención de impuestos. Se redujo a un año y se acotó, por parte de la Secretaría de Hacienda. Entonces, es importante que esto se conozca”, comentó la mandataria.

El pasado domingo, la Secretaría de Hacienda informó que los acuerdos originales fueron confirmados el último año de la gestión de Enrique Peña Nieto, en enero del 2018, y permitían la exención de impuestos federales y locales hasta el 2028.

“México garantiza que las disposiciones contenidas en esta Garantía Gubernamental son jurídicamente vinculantes y plenamente válidas, así como directamente aplicables y plenamente exigibles de conformidad con sus términos, y seguirán siendo jurídicamente vinculantes, plenamente válidas, directamente aplicables y plenamente exigibles, con independencia de cualquier cambio en el Gobierno de México, o de cualquier cambio en las leyes y reglamentos”, se indicó en el documento firmado con la FIFA.

A diferencia, en Estados Unidos, la FIFA no logró un acuerdo general a nivel federal y negoció con cada una de las 11 sedes de los partidos del mundial como Nueva York, Los Ángeles, entre otras ciudades. En Canadá hubo una negociación mixta entre las sedes locales y el gobierno central; aquí la exención de obligaciones se acotó al tiempo en el que durará el evento.

De acuerdo con los organizadores del Mundial y del gobierno mexicano, el evento deportivo dejará una derrama de hasta 3,000 millones de dólares en ingresos de divisas en el marco de los 13 partidos que se celebrarán en el país.