Acciones de Tesla alcanzan máximo tras fallo favorable a Musk

El paquete salarial de 2018 de Elon Musk, director ejecutivo de Tesla, que en su momento llegó a valorarse en hasta 56,000 millones de dólares, fue restablecido el viernes por la Corte Suprema de Delaware, casi dos años después de que un tribunal inferior invalidara el acuerdo de compensación.

La sesión del lunes, las acciones del fabricante de vehículos eléctricos alcanzaron un máximo histórico de 498.83 dólares por título. Posteriormente moderaron su avance y cerraron la sesión en 488.77 dólares, lo que representó una ganancia de 1.57% respecto al cierre previo.

La decisión judicial revierte un fallo que provocó una dura reacción por parte de Musk y que, según analistas, afectó la reputación de Delaware como un estado favorable a las empresas. Además, fortalece el control del empresario sobre Tesla, un punto que Musk ha señalado como su principal prioridad, incluso después de que los accionistas aprobaran recientemente un nuevo esquema de compensación que podría alcanzar hasta 878,000 millones de dólares si la compañía cumple determinados objetivos de desempeño.

Actualmente, el paquete salarial de 2018 tiene un valor aproximado de 139,000 millones de dólares.

“Para Elon, esto es una victoria porque le permite consolidar el control de la empresa con mayor rapidez”, señaló Gene Munster, socio gerente de Deepwater Asset Management e inversionista de Tesla.

Si Musk ejerce la totalidad de las opciones sobre acciones incluidas en el paquete de 2018, su participación en Tesla aumentaría de alrededor de 12.4% a 18.1% sobre una base accionaria ampliada. La empresa, además, emitirá acciones vinculadas a su nuevo paquete salarial, las cuales Musk deberá obtener cumpliendo metas específicas de rendimiento.

El acuerdo salarial aprobado en 2018 otorgó a Musk opciones para adquirir cerca de 304 millones de acciones de Tesla a un precio significativamente reducido, siempre que la compañía alcanzara ciertos hitos operativos y financieros, lo cual ocurrió. Estas opciones representan aproximadamente 9% de las acciones en circulación de la empresa.

Manos llenas

Tras el cierre de la jornada del lunes, el patrimonio neto de Elon Musk superó los 754,000 millones de dólares, de acuerdo con el índice de multimillonarios de Forbes.

Con ello, Musk se convirtió en la primera persona en la historia en alcanzar un patrimonio neto superior a los 700,000 millones de dólares. Apenas a principios de la semana pasada, el empresario había sido el primero en superar los 600,000 millones de dólares, impulsado por reportes que apuntan a una eventual salida a bolsa de su startup aeroespacial SpaceX.

La fortuna de Musk supera ahora en casi 500,000 millones de dólares a la del cofundador de Google, Larry Page, quien ocupa el segundo lugar entre las personas más ricas del mundo, según la lista de multimillonarios de Forbes.