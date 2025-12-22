Cobre renueva máximo histórico

Los precios del cobre alcanzaron un máximo histórico el lunes apoyados por las compras especulativas, mientras que las noticias sobre un acuerdo de procesamiento sin comisiones en el que participa una fundición china pusieron de relieve las interrupciones en las minas y la posible escasez.

El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres cotizaba ligeramente al alza a 11,883 dólares la tonelada métrica, tras tocar un máximo histórico de 11,996 dólares.

El cobre de la Bolsa de Metales de Londres ha subido un 36% este año, sobre todo por la preocupación de que los problemas en las minas provoquen déficits el año que viene.

Esas preocupaciones sobre el suministro fueron subrayadas el viernes cuando fuentes dijeron a Reuters que la minera chilena Antofagasta y una fundición china acordaron una tarifa de procesamiento cero para el concentrado de cobre de 2026, la más baja jamás acordada en negociaciones anuales.

Las tarifas de procesamiento disminuyen cuando se restringe la oferta.

"En gran parte se trata de la restricción de la oferta, pero el contexto más amplio es que los mercados en general son bastante boyantes, lo que demuestra que hay mucha liquidez en el sistema", dijo Dan Smith, director gerente de Commodity Market Analytics.

El níquel fue el que mejor se comportó en la LME, con una ganancia del 3.3% a 15,285 dólares la tonelada, tras los informes de la semana pasada de que el país reducirá drásticamente la producción minera en 2026.

Entre otros metales, el aluminio LME bajó 0.54% a 2,942.95 dólares la tonelada tras tocar los 2,968 dólares, su nivel más alto desde mayo de 2022. El zinc apenas varió a 3,080.45 dólares, el plomo cayó 0.8% a 1,970.98 dólares y el estaño cedió un 0.7% a 42,905 dólares.