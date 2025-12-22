México cierra 2025 en top 5 multidisciplinario del deporte

México cerrará el año 2025 en el top 5 del ranking mundial de al menos cuatro disciplinas deportivas: marcha, ciclismo, tiro con arco y flag football.

Las tres primeras corresponden a méritos individuales, gracias a figuras como Alegna González, Isaac Del Toro y Andrea Becerra, mientras que el flag football es por rendimiento grupal de las selecciones absolutas femenil y varonil.

Alegna González fue la más reciente en unirse a ese selecto grupo, luego de ubicarse en el segundo lugar del ranking de 20 kilómetros en marcha con 1,322 puntos, únicamente detrás de la española María Pérez con 1,359.

La originaria de Chihuahua destacó este año al ser medallista de plata en los World Athletics Championships de Tokio, Japón, disputados del 13 al 21 de septiembre.

Casi un año antes, destacó al terminar en el top 5 de su disciplina en los Juegos Olímpicos de París, mismo resultado que obtuvo en la naciente prueba de maratón mixto por relevo.

Todos estos méritos le permitieron ganar el Premio Nacional del Deporte (PND) 2025 en la categoría de deporte no profesional, que compartió con la arquera Andrea Becerra, el clavadista Osmar Olvera y el lanzador de bala Uziel Muñoz.

Justamente Andrea Becerra es otra de las atletas que pone a México en lo más alto de un ranking deportivo en el cierre de 2025.

La nacida en Guadalajara hace 25 años es líder de la clasificación mundial en arco compuesto femenil con 378 puntos, de acuerdo con la más reciente actualización del sitio web de World Archery. Le siguen Jyothi Vennam, de India, con 321.75 y Ella Gibson, de Gran Bretaña, con 300.

Becerra tuvo un año inédito a nivel individual. Conquistó medallas de oro en la primera etapa del Serial de Copas del Mundo en Estados Unidos, en el Mundial de la especialidad en Corea del Sur y en los Juegos Mundiales (World Games) en China.

“Tengo muchísima nostalgia y sentimientos muy bonitos. Fue el mejor año de mi carrera, así que estoy muy contenta y emocionada. Creo que 2025 será inolvidable, porque superó todas mis expectativas”, confesó la arquera al sitio de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

“A las nuevas generaciones les diría que nunca se rindan. Yo sé que hay situaciones muy difíciles por las que pasamos los atletas, sobre todo en salud mental, pero podemos salir de todas y los mejores resultados están a la vuelta de la esquina”.

El tiro con arco es una disciplina en la que México se ha consolidado como potencia en años recientes. La evidencia más clara son las cuatro medallas conseguidas en Juegos Olímpicos entre las ediciones de Londres 2012 y París 2024.

En sincronía con ello, en el cierre de 2025 también destacan las posiciones de Mariana Bernal y Matías Grande en las clasificaciones de World Archery.

Con 234 unidades, Bernal es quinta en el ranking de arco compuesto femenil, que es liderado por Andrea Becerra, mientras que Grande es tercero en arco recurvo varonil con 284 puntos, sólo detrás del estadounidense Brady Ellison con 377.5 y del brasileño Marcus D’Almeida con 372.

Otro atleta que destaca para México en el plano individual es Isaac Del Toro, confirmado como uno de los grandes referentes del ciclismo en 2025.

Del Toro, oriundo de Baja California, ocupa el tercer lugar del ranking mundial de ruta de la Unión Ciclista Internacional (UCI) con 5,664 puntos, que lo ponen detrás únicamente del esloveno Tadej Pogacar con 11,680 y del danés Jonas Vingegaard con 5,944.14.

Lo que resalta es que 2025 fue apenas el segundo año de Isaac como profesional, perteneciente al UAE Team Emirates, igual que Pogacar.

La diferencia de experiencias es notoria en el podio del ranking de ruta de UCI. Pogacar fue campeón del Tour de Francia y Vingegaard de La Vuelta a España en 2025. Además, ambos debutaron en la élite del ciclismo desde 2019.

Pese a ello, el mexicano firmó 18 victorias en todo 2025 y finalizó 28 veces en top 3, además de ser sublíder de la clasificación general en el Giro de Italia, uno de los tres majors del ciclismo. Eso le permitió instalarse en el podio del ranking al cierre de año y ganar el PND 2025 en la categoría de deporte profesional.

Brillo grupal

A nivel grupal, el flag football fue el más destacado del deporte mexicano en cuestión de rankings. La selección femenil absoluta logró colocarse, por primera vez en la historia, en la cima de la clasificación de la Federación Internacional de Futbol Americano (IFAF).

Esto se debió a las dos medallas de oro que consiguió en este año: la de los World Games en China y la del Campeonato Continental en Panamá.

México asumió el liderato con 10,987 puntos, mientras que la selección varonil absoluta se situó en el tercer peldaño con 6,871, sólo detrás de Estados Unidos con 7,915 y Austria con 7,109.

Otras menciones especiales a nivel grupal son para la selección femenil sub 17 de futbol y las selecciones absolutas de beisbol varonil y femenil.

En el caso del futbol, el Tri obtuvo el tercer lugar del Mundial Sub 17 celebrado en Marruecos entre octubre y noviembre. Venció a Brasil en tanda de penales en la llamada final de consolación y consiguió el segundo mejor resultado de su historia, luego del subcampeonato firmado en 2018.

En cuanto al beisbol, México ocupa el sexto lugar del ranking mundial tanto en rama varonil como femenil, con 3,605 y 741 puntos, respectivamente.

El Tri podría mejorar su posición varonil en el primer semestre del próximo año con la celebración del Clásico Mundial, en el que buscará superar el tercer lugar obtenido en 2023 y que, por ahora, es su máximo resultado histórico.