Sube a 5 el número de muertos en accidente de avioneta de la Marina mexicana en EU

El número de muertos tras el accidente de una aeronave de la Marina Armada de México que realizó un traslado médico especializado en Texas se elevó a cinco.

Ocho personas viajaban a bordo de la aeronave, que cumplió una "misión de carácter humanitario", de las cuales solo dos se encuentran con vida y cinco más murieron, detalló la Secretaría de Marina.

Además, una persona se reporta como "no localizada", pese a las tareas de búsqueda que realiza la Guardia Costera de Estados Unidos.

La Cancillería mexicana lamentó el accidente y anunció que brinda apoyo a las familias de las víctimas a través del consulado de México en Houston.

El suceso ocurrió durante la aproximación de la nave en las inmediaciones de Galveston, estado de Texas.

La misión de traslado médico especializado era coordinada con una fundación mexicana que atiende a niños con quemaduras severas.

De acuerdo con el sitio web de seguimiento de vuelos Flight Radar, la avioneta despegó del aeropuerto de Mérida a las 18:46 GMT y su registro se perdió a las 21:01 GMT sobre la bahía de Galveston, cerca del aeropuerto internacional Scholes.