Oro sube 2%, llegó a máximo histórico

El oro subió más de un 2% hasta alcanzar un máximo histórico el lunes, impulsado por las expectativas de recortes de tasas de interés en Estados Unidos y compras de refugio por la tensión entre Estados Unidos y Venezuela, mientras que la plata hizo lo propio y también alcanzó un nuevo máximo histórico.

El oro al contado subió 2.42%, a 4,443.65 dólares por onza, tras haber alcanzado un pico de 4,459.65 dólares; mientras que los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en febrero ganaron poco más de 2%, a 4,480.45 dólares, según datos de Investing.

El lingote acumula un alza de 69.36% en lo que va de año, su mayor avance anual desde 1979, impulsado por las fuertes compras de los bancos centrales, flujos de refugio y unas tasas más bajas.

La plata al contado sumó 2.82%, a 69.06 dólares. La plata ha subido un 136% en lo que va de año, impulsada por el déficit de oferta, las crecientes necesidades de la industria y la fuerte demanda de inversión.

Mercados financieros ayudaron

La entrada de inversionistas a los Exchange Traded Fund (ETF) ha registrado 11 meses del 2025, históricos, impulsados por el incremento en el precio del oro en el mercado internacional por factores como la incertidumbre económica, el apetito por activos seguros, entre otras cosas.

De acuerdo con el World Gold Council, (WGC) la máxima autoridad en el metal precioso destacó que los activos bajo gestión alcanzaron un máximo histórico de 530,000 millones de dólares al cierre de noviembre del 2025. Las tenencias colectivas de oro también alcanzaron el nivel más alto registrado a fin de mes, con 3,932 toneladas en noviembre.

El WGC reconoció que, a pesar del repunte de noviembre, que suma seis meses al alza, los flujos en el onceavo mes del año se redujeron en comparación con meses anteriores, incluido octubre.

En un reporte de diciembre, la autoridad en oro destacó que el principal promotor de la compra de los instrumentos financieros respaldados por oro físico fue Asia, principalmente China, mientras que las entradas en América del Norte se redujeron significativamente en comparación con meses anteriores.

Las principales regiones consumidoras o inversoras en ETF’s de oro en noviembre pasado, fueron Asia, Norteamérica y Europa. Asia encabezó los repuntes por sexto mes de manera consecutiva.

El WGC destacó que el ciclo de acumulación actual de ETF’s de oro comenzó en mayo de 2024. A pesar del fuerte rendimiento de 2025, las tenencias totales en toneladas se mantienen por debajo del pico de la pandemia de COVID-19 en 2020, lo que sugiere que el sector aún tiene margen para expandirse.

Asia a la cabeza

Asía registró en el mes una entrada de 3,200 millones de dólares en instrumentos del oro, con lo que marcó su tercer flujo mensual consecutivo.

China se convirtió en el líder de la región, ya que añadieron 2,200 millones de dólares de ETF’s a sus carteras, lo anterior se debió a la debilidad del mercado de valores, el repunte en el precio del oro y las tensiones geopolíticas.

“Además una reforma al Impuesto al Valor Agregado (IVA) recientemente anunciado en China pudo haber impulsado las entradas, ya que los compradores con motivos de inversión se inclinaron por los ETF’s para evitar el impuesto adicional”, destacó en WGC.

India se mostró como un consumidor constante, registrando entradas por sexto mes de manera consecutiva, apoyado por el atractivo desempeño del precio local del oro. Corea del Sur incrementó su interés en el oro, ya que los inversores locales buscaron coberturas contra la volatilidad del mercado de valores.

En Norteamérica, destacó que se extendió la racha de entrada de recursos por seis meses y se añadieron mil millones de dólares en noviembre pasado, sin embargo, los flujos fueron relativamente moderados en comparación con las compras récord de meses anteriores.

Entre los factores que apoyaron el repunte en la región fueron el avance en el precio del oro que ganó 4.5% en el mes, la expectativa de recorte de tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos por una inflación más suave.

En tanto que, en Europa, los flujos pasaron de ser negativos a positivos en noviembre y se añadieron 978 millones de dólares y Reino Unido y Alemania fueron los países que lideraron las entradas en la región. “El cambio se atribuyó a la debilidad en la renta variable y la fortaleza del precio del oro en las monedas locales”, se destacó en el reporte.

Mientras que otras regiones, experimentaron una leve pérdida de 38 millones, ya que las entradas de Australia por 12 millones de dólares no lograron compensar las salidas de Sudáfrica de 53 millones de dólares.