Reportes ESG, eje de competitividad empresarial en México

Los reportes ESG han evolucionado en México y de ser herramientas principalmente reputacionales, pasaron a convertirse en un factor clave para la competitividad y la viabilidad del negocio. De acuerdo con Roland Berger, 84% de las 100 empresas más grandes del país ya publica reportes de sostenibilidad, lo que confirma que el mercado se centra ahora en la robustez y utilidad estratégica de la información.

El estudio identifica brechas relevantes en la profundidad de los reportes. En particular, solo 24% de las empresas que reportan incluyen información completa de su cadena de valor (alcance 3), un aspecto crítico ante las crecientes exigencias regulatorias y comerciales en mercados internacionales. Estas brechas se reflejan también en la gestión de recursos naturales estratégicos. En el caso del agua, únicamente 10% del 84% de las empresas incluyen información sobre su consumo de agua como asunto material, a pesar de que este recurso es clave para el impacto social en el contexto mexicano.

Esta limitada medición del consumo hídrico evidencia un área de riesgo y oportunidad. La falta de información dificulta la gestión de riesgos físicos asociados al estrés hídrico, así como la capacidad de demostrar impactos positivos en comunidades y territorios. Al mismo tiempo, integrar indicadores claros sobre eficiencia, reutilización y circularidad del agua permitiría a las empresas anticipar riesgos regulatorios, mejorar su relación con stakeholders y fortalecer su posicionamiento competitivo.

En el plano internacional, los reportes ESG sólidos son cada vez más determinantes para el acceso a mercados y capital. En la UE, la Directiva de Reportes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD) introduce el concepto de doble materialidad, obligando a las empresas a evaluar tanto su impacto en el entorno como los riesgos que el entorno representa para el negocio. En EU, la ley SB253 de California exige reportes de emisiones de alcance 1, 2 y 3 a empresas con actividad significativa en ese estado, lo que impacta directamente a compañías mexicanas con operaciones o clientes en ese mercado. Diego Ibarra, socio principal de Roland Berger, señaló que “un reporte de ESG se convierte en una metodología para poder manejar los riesgos de la empresa”.

La ausencia de informes sólidos implica riesgos claros: pérdida de acceso a mercados internacionales, incremento de costos por adopción tardía de sistemas de medición y auditoría, dificultades para acceder a financiamiento y riesgos reputacionales asociados al greenwashing. En un entorno de mayor escrutinio, se debe entender que “los ESG permiten a una empresa abrir mercados, por mostrar a potenciales clientes que son un mejor partner, un mejor proveedor, que maneja muy bien sus riesgos y que tiene una buena visibilidad de ellos”, explicó Ibarra.

Para las pymes —que representan cerca del 93% del tejido empresarial en México— el ESG representa tanto un desafío como una oportunidad. Al formar parte del alcance 3 de grandes corporativos, las pymes deberán dar información básica sobre emisiones, consumo de agua y prácticas sociales para mantenerse en las cadenas de suministro. No obstante, el uso de tecnologías digitales e IA reduce de forma significativa el costo de recopilar y depurar datos, permitiendo que estas empresas cumplan con lo requerido.