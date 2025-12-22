CFECapital pagará dividendo

La CFECapital, el administrador de la Fibra E colocada en el mercado bursátil por la Comisión Federal de Electricidad pagará dividendos por 777.3 millones de pesos (43.1 millones de dólares).

El pago de la distribución, que corresponde al cuarto trimestre de 2025, será realizado el 31 de diciembre de este año.

También informó, el vehículo del sector eléctrico, que se distribuirán 123.2 millones de pesos de manera prorrata entre ambas series, como resultado de los flujos excedentes generados en este periodo, avisó la empresa a la Bolsa.

CFE Fibra E agregó que durante 2025 otorgó distribuciones por un monto total de 3,075.1 millones de pesos (170.7 millones de dólares), lo que representa un rendimiento anual del 11.6%

Y seguimos hablando de pagos. Fibra Macquarie cerró una línea de crédito vinculado a la sostenibilidad en dos tramos por 550 millones de dólares, lo que le proporcionará mayor liquidez y capacidad de financiamiento para fortalecer su posición financiera y extender los plazos de financiamiento, de acuerdo con lo reportado

También informó a la Bolsa Mexicana de Valores que cubrió con un swap de tasa de interés el 100% del monto nominal del préstamo a plazo. Con lo anterior el costo de financiamiento de la fibra es de 5.5% por año e incrementó la liquidez hasta por 595 millones de dólares.

Banorte informó que consumó la adquisición de Tarjetas de Futuro de la plataforma Rappi la semana pasada. Con eso consumo la adquisición de la totalidad de la cartera de crédito emitida por TDF.

Explicó que la adquisición, la transmisión de la cartera y asunción de la operación de dichas tarjetas es parte de un proceso ordenado, uniforme y transparente. Aclaró que, de ahora en adelante, Banorte es el único emisor de dichas tarjetas y asume su administración y operación y la relación con los clientes de estas, actuales y futuras.

Aclaró que los clientes de los plásticos de crédito podrán continuar haciendo uso de las tarjetas de manera habitual, sin que la emisión y administración de Banorte implique interrupciones operativas, afectación en el servicio y cambios relevantes en la experiencia de uso del instrumento financiero.

Ya que se están reactivando y arreglando los cajones con miras al año nuevo, los analistas de Monex Casa de Bolsa agregaron a América Móvil, la mayor compañía de telecomunicaciones de Latinoamérica, y retiraron al operador de aeropuertos Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) de su selección de emisoras favoritas de la Bolsa Mexicana de Valores.

En esta selección continúan las gigantes de la industria de consumo Walmart de México, Arca Continental, Fomento Económico Mexicano (Femsa) y Gruma, así como la empresa de bienes raíces Fibra Prologis.

La institución financiera elige a estas compañías entre las 66 empresas más importantes del mercado bursátil nacional, con base en el rendimiento potencial, las recomendaciones de inversión individuales y expectativas de desempeño operativo para 2026, además de indicadores técnicos.